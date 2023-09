65 años de historia

A la fecha, el parque inaugurado en 1958 conserva las ruinas del presidio español más añejo de esa región: San Ignacio de Tubac, establecido en 1752; actualmente es operado en asociación con Friends of the Tubac Presidio and Museum, Inc., una organización sin fines de lucro.

Tubac jugó un papel interesante desde la época prehispánica hasta el contacto y la colonización española, la ocupación mexicana y los períodos de expansión territorial hacia el Oeste.

Así, el parque no sólo conserva las ruinas del presidio, sino que también contiene importantes estructuras históricas como una de las escuelas territoriales más antiguas: la Vieja Escuela (1885), así como el Colegio Otero (1914) y la Casa Rojas (1890).

Igualmente, las exhibiciones que los visitantes pueden disfrutar en este lugar incluyen la prensa manual utilizada para imprimir el primer periódico en Arizona, "The Weekly Arizonan", impreso por primera vez en 1859.

También las diversas colecciones arqueológicas y etnográficas de nativos americanos, colecciones coloniales españolas y misiones, minería, ganadería, Guerra Civil y Periodo Territorial de Arizona; el parque está abierto de miércoles a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.

Más información: Tubacpresidio.org