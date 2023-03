Ve por grandes oportunidades para tener tu hogar en Arizona

La Comisión Corporativa de Arizona es un organismo regulador estatal encargado de diversas funciones de gran relevancia, incluyendo el guiar a las personas que realizan alguna inversión en las distintas inmobiliarias del estado con el objetivo de promover la inversión inteligente y la prevención del fraude.

A través de Az Inversor, como parte de su División de Valores, dicha asociación informó en su sitio web sobre algunos factores que necesita saber cada inversor al momento de tomar la decisión de confiar sus ahorros a algún despacho o agente de bienes raíces.

El interés de una oportunidad de inversión en este rubro generalmente comienza con un familiar de confianza, un amigo, vecino o socio comercial que se acerca para hablar sobre ganancias financieras impresionantes; un anuncio o servicio en línea que llama la atención, con una promesa de rendimientos garantizados asegurados por un interés en una propiedad.

Más valor

Debido a que la inversión suele involucrar ahorros, es de gran beneficio el consultar un abogado con conocimientos en derecho de valores para proporcionar una interpretación legal, guiarse en el proceso y evaluar exenciones reclamadas por el promotor, recomendó la oficina gubernamental.

En algunas ocasiones, como inversores, no se toma en cuenta que algunas oportunidades de inversión pueden ser valores no registrados o caer en una estafa. Conviene recordar que el valor de una inversión inmobiliaria a veces no es fácil de determinar, ya que depende de los hechos y circunstancias únicas de la transacción y no de lo que un promotor llama el producto de inversión

Están contigo

Dentro de la orientación y apoyo que brinda AZInversor para la inversión destaca el obtener más información sobre la misión de su regulador estatal de valores, incluyendo la ejecución de las leyes de gestión de valores e inversiones.

Asimismo, la supervisión de aquéllos que ofrecen, venden inversiones y proporcionan asesoramiento de inversión, además de asistencia en la formación de capital legítima.

La función de la asociación es investigar y tomar medidas con respecto a las violaciones que generalmente involucran a individuos y compañías que no tienen licencia para vender valores.

Cuenta con personal encargado de hacer cumplir la ley, revisa las quejas de los inversores por diferentes fuentes, investiga para determinar un curso de acción y si se justifica, inicia una acción de ejecución.

Del mismo modo trabaja para registrar valores, agentes, vendedores y asesores de inversión de licencias y representantes de asesores de inversiones, monitoreando sus acciones a través de la revisión de investigación.