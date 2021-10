Un Alma que no se rinde: "Si tuviera cuatro vidas... seguiría luchando contra el cáncer", Alma Irene Salazar

HERMOSILLO, Sonora.- Con el viento a su favor es como podría describirse la vida de Alma Irene Salazar, quien disfrutaba en su juventud de una existencia verdaderamente plena y feliz.

Bonita, joven, alegre, llena de actividades que le fascinaban, amante de la música, con amigos, una familia que la quería, ¡qué más podía pedir!

Si tuviera cuatro vidas… seguiría luchando contra el cáncer

Ella modelaba, aparecía en un programa de televisión haciendo ejercicio, trabajaba, era una joven muy activa y con mucha energía.

Así que cuando le apareció una bolita en el cuello, que de mera casualidad se la sintió, acudió con el médico para ver de qué se trataba.

Ella recuerda con mucha claridad la tarde en que le dieron el diagnóstico: Estaba sentada en la sala de espera del consultorio del médico. Por la ventana entraba un tenue rayo de luz y la recepcionista escuchaba en su escritorio la canción de Franco de Vita “Un buen perdedor”. Una parte de la letra dice: “Claro que sé perder, no será la primera vez...”.

Pero Alma Irene, a sus 20 años, no sabía lo que era perder: Su vida estaba llena de planes, optimismo, de promesas.

Cuando uno está joven, que tienes 20 años y que dices ‘yo me como el mundo, el mundo está a mis pies’, ni siquiera por aquí te pasa… tienes una vida feliz, haciendo lo que te gusta”, recuerda.

Por eso, cuando la atendió el especialista y le dijo “lo que sospechaba, tienes Linfoma de Hodgkin”, ella se quedó sin entender lo que le estaba diciendo. El médico le explicó que era un tipo de cáncer en el sistema linfático (mismo que ayuda a mantener la inmunidad en el organismo).

“Llegué a mi casa, estaba mi mamá y me dice: ‘¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Verdad que no era nada?’. Ahí sí me solté llorando.

“Me dice el doctor que se me va a caer el cabello”, le comentó a su mamá.

Ese sería el primero de cuatro cánceres que habría de enfrentar, el primero de cuatro duros diagnósticos que tendría que recibir en su vida y que la harían tomar otro rumbo en su existencia: El vivir y saber convivir con ese “enemigo” al que todo mundo le teme.

“SI NO ME DUELE NADA”

“Sí lloré. Duré dos días pensando que si por qué, ‘si no me duele nada’. La verdad es que hay algo en mí como que un momento de... sí, tienes esto y lloras… pero como que sé que voy a salir adelante. Como que hay una fuerza dentro de mí que me dice: ‘Esto va a pasar’”, explica.

Alma Irene comenta que en su familia existe esa variante dañina del gen que predispone al cáncer y desafortunadamente varios han padecido ya este mal.

En su caso, el Linfoma de Hodgkin había hecho metástasis también en el bazo (órgano que se encuentra al costado izquierdo y es parte del sistema linfático).

“La única forma en aquellos tiempos de saber si tenía cáncer en otros órganos era hacerme una laparatomía exploratoria: Te abren, te ven todo y te sacan biopsia a ver si no hay más cáncer ahí”, detalla.

Después de esa cirugía mayor pasó unos días en el hospital, pero tenía el apuro de que la dieran de alta porque iba a ser madrina en la boda de una amiga y quería cumplir con ese compromiso.

Yo soy muy comprometida. Si yo me comprometo con algo te lo cumplo, aunque muera en la línea, en eso tengo palabra”, expresa.

A pesar de lo seriedad de la operación estaba determinada a asistir a la boda, por lo que se propuso a levantarse y recuperarse lo antes posible para que la dieran de alta… y así lo hizo.

“Me dieron de alta, fui a la boda. Tú sabes que en las bodas te paras, te sientas, te hincas… pues terminando la boda (fui) derechito al hospital, porque se me abrió la costura. Pero cumplí con mi amiga y me sentí bien. Como que no le doy tiempo a la lamentación”, platica.

A los años fue ella quien contrajo matrimonio, pero como había recibido radiación en todo su cuerpo y quimioterapia, le recomendaron no embarazarse durante cinco años para no afectar al bebé.

Pero nunca me dijeron ‘no tomes anticonceptivos’; no me dijeron tampoco ‘no te sometas a un tratamiento de fertilidad porque te puede acelerar esto’.

“Pues tomé cinco años anticonceptivos y luego tomé un tratamiento de estrógenos para embarazarme”, explica.

Al mes de estar tomando tratamiento se sintió una bolita en un seno.

“Se lo dije al ginecólogo y me dijo ‘no te preocupes, se te va a quitar’, y seguí con el tratamiento, ignorante en el tema. Cuando le dije al médico cirujano del primer cáncer ‘traigo una bolita’, me dice ‘ven’. Me hacen los estudios, me hacen la biopsia, y sale positivo al cáncer”, recuerda.

Alma Irene Salazar platica con un joven paciente de cáncer.

EL “ENEMIGO” HA VUELTO

Otra vez había vuelto el “enemigo”, pero ahora le resultaba más difícil porque ya no sólo era ella, sino que tenía un bebé.

“Ya mi hijo tenía seis, siete meses de nacido, ya no era como yo sola con el linfoma. Estaba soltera (en aquel tiempo), lo que te pase estás sola. Piensas en uno nomás, pero ya cuando tienes un bebé ya las cosas son diferentes, ya piensas en tu bebé. Entonces sí fue bastante difícil”.

De nueva cuenta pasaría por cirugía y tratamientos, pero a final de cuentas logró superar la situación y se fue reintegrando a su vida y a su trabajo y volvió a la esperada normalidad.

Su vida estaba completa nuevamente y llena de planes, trabajo y acompañada del optimismo que la caracteriza.

Pasarían seis años para que de nuevo, sin anunciar, otro signo de alarma tocaría a su puerta.

“Me siento una bolita, voy con mi médico, me hace la mamografía, sale que es un fibroadenoma, un tumor benigno.

“Me dice (el médico) ‘no te preocupes’. Le digo: ‘Sí me preocupo… cómo una bolita aquí, otra bolita acá’; entonces me hace un complementario de ultrasonido, se comprueba que es un fibroadenoma, un tumor benigno nuevamente.

“Le digo: ‘Quítamelo, porque yo de bolitas no quiero saber nada”, le señaló.

Alma no quiso esperar mucho tiempo ni confiarse en los resultados de los exámenes, por lo que se hizo operar para extirpar ese tumor que los especialistas consideraban “era benigno”.

UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Alma Irene Salazar

A los días suena el teléfono de su casa mientras ella se arreglaba para ir a trabajar; era el médico que la había atendido.

“Cuando me saluda y me pregunta si estaba alguien conmigo, cuando dice eso, sentí como palpitar el corazón”, dice.

“Salió positiva al cáncer la bolita”, le reveló el médico.

Un baldazo de agua fría significó ese nuevo diagnóstico para ella, pues simplemente no lo esperaba.

Ahí ya no lo podía creer, pues dices, una, dos, tres (veces positiva al cáncer)… dices ¡ya! Mi hijo tenía 6 años. Pues sí, ni te lo esperabas porque te dicen ‘no es nada, no es nada’, entonces de repente que te digan que sí… fue muy difícil, la verdad”, expresa.

Como una guerrera medieval, otra vez tendría que tomar su caballo, su armadura y su lanza para enfrentar al terrible dragón que había dentro de su organismo y luchar contra él.

No le quedaba más que hacer acopio de todas sus fuerzas para pasar por ese penoso proceso de nuevo, pero ahora su mayor preocupación era su hijo, pues no quería que presenciara su enfermedad ni sufriera por ello.

LA ESTRATEGIA PARA FONSI

Decidió olvidarse un poco de ella y armar una estrategia a fin de evitar que Fonsi se diera cuenta de que tenía cáncer.

“Yo siempre pedía que me dieran las quimioterapias en viernes para que el viernes que mi hijo saliera del kínder mi hermana lo recogiera, y luego en la noche él me hablaba y me decía: ‘Mami, ¿me puedo quedar a dormir con mi tía?’. Y yo le decía: ‘No, vente conmigo’.

“‘Ándale mami, es que voy a jugar X-BOX con mi primo’. ‘¿Pero te vas a portar bien?’, le decía. Era una estrategia, yo no quería que me viera con los vómitos, las quimioterapias, entonces para el lunes yo ya estaba un poco mejor”, cuenta.

Pero la caída del cabello sería un segundo problema que debía afrontar, por lo que ideó un plan para que el niño le ayudara a cortarse el cabello, pues le dijo que estaba de moda, como lo había hecho la cantante Britney Spears.

“Entonces lo convencí, me separé el cabello, me empecé a hacer muchas colitas, y le dije ‘¡órale!’, y sí, hubo un momento en que lloré. Pensé: ‘Ni se imagina lo que está sucediendo’.

“Estábamos en el baño y me dice: ‘Mami, ¿por qué estás llorando?’. No estoy llorando, me está cayendo todo el cabello en los ojos’, le dije”, relata.

Así, el niño se hizo a la idea de verla sin cabello y ella al tiempo le fue explicando poco a poco lo que estaba sucediendo.

Como que le hice las cosas muy digeribles para su edad. Lo único que él me pidió cuando se iba a graduar de kínder fue: ‘Mami ¿puedes ir a mi graduación, pero con pelo?”.

Entonces adquirió una peluca de cabello natural para verse bien y hacer feliz ese día a Fonsi, pues para Alma su hijo es prioridad.

• El ejercicio le ayuda a liberar el estrés de su día a día.

APARECE EL CUARTO

Al saber que era portadora de la variante dañina del gen BRCA2, la cual aumenta la predisposición al cáncer de mama, en el 2014 Alma tomó la valiente decisión de someterse a una doble mastectomía (extirpación de ambos senos), por lo que le reconstruyeron los mismos con prótesis.

Debido a este procedimiento, acostumbra acudir cada año con su especialista para realizarse un chequeo de rutina, quien le pidió que se revisara un lunar que tenía en el pecho.

Entonces ahí mismo, en Guadalajara, vi a una dermo oncóloga. Me hicieron una biopsia y salió que tenía cáncer de piel. Estando allá tomé la decisión... y me operé.

“Me quitaron el lunar y un poco más para analizar los márgenes, para ver que todo estuviera limpio”, platica.

Su hijo, ahora ya un joven, acudió para cuidarla y convivir con ella mientras se recuperaba.

“No es muy común que el hijo varón te cuide en ciertas cosas. En este caso tengo un único hijo y le ha tocado ‘bailar con la más fea’. La verdad es que va a ser un buen esposo, un buen novio. Yo con él hablo de todo, me tiene toda la confianza del mundo”, indica.

Aunque el gen del cáncer está en mi ADN, también en mi ADN está eso que me impulsa a hacer lo que hago, como que las cosas se van poniendo, espontáneamente”, indicó.

• Pese a su gran actividad, Alma Irene siempre encuentra el tiempo para convivir con su hijo, Fonsi.

TRABAJO Y APOYO

Lejos de amargarse por las ocasiones en que ha tenido que enfrentar el cáncer, Alma Irene se ha involucrado en apoyar a otros que también sufren esta enfermedad, para animarlos a seguir adelante.

Alma Irene Salazar conversando

con el Secretario de Salud de Sonora.

Actualmente es presidenta de tres fundaciones en Hermosillo: Grupo Reto Hermosillo, Un Día

Especial Fonsi y Caincason, todas en apoyo a personas que padecen cáncer y a sus familiares.

Siempre deseosa de aprender más sobre esta enfermedad y transmitir sus conocimientos, Alma Irene acude cada año a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Cancerología, a tomar cursos. Además, se ocupa en traer a especialistas a Hermosillo para que hablen sobre el tema con el objetivo de que más personas conozcan y sepan cómo hacer frente a este mal.

Luego de su experiencia, el consejo le daría a una mujer con cáncer es que aproveche este tiempo para valorar las cosas, dedicarse más tiempo a sí misma y no culparse ni ver esto como un castigo de Dios.

Si alguien está pasando por un cáncer ahorita, que aproveche este tiempo para dejarse apapachar, consentir, porque normalmente somos nosotras las que estamos protegiendo, apapachando.

“Que lo vean como un proceso, como si fuera un embarazo. Va a haber náuseas, a la mejor te vas a sentir mal, que va a durar nueve meses, pero que al final del día va a haber una nueva vida, y que vale la pena porque te va a hacer más fuerte, vas a descubrir qué tan fuerte eres, vas a descubrir lo capaz que no sabías que eras”, asegura.

Alma Irene entrega un desayuno

en el Hospital Oncológico

Alma no se considera una persona religiosa, pero sí tiene una relación personal con Dios, al que siente como su gran aliado durante cada momento de su existencia.

Por supuesto que creo en Dios, si no, no estaría aquí sentada. Él significa todo, absolutamente todo, creo que tenemos un gran aliado todos; a unos les hace falta conocer un poquito más acerca de Él”, comentó.

“Como yo me siento con Él es como los trapecistas: No es lo mismo lo que siente un trapecista cuando ya está arriba y que sabe que si se cae va a haber un colchón que lo va a detener y lo va a amortiguar, a que si se cae y que no hay nada abajo.

“Así me siento yo con Dios: Sé que si me caigo, ahí va a estar para levantarme”.

Alma Irene Salazar, atiende una llamada telefónica en la oficina de Grupo Reto, ubicada en el interior del Hospital Oncológico.

¿TIENE MIEDO A MORIR?

“No me gustaría vivir un proceso doloroso... realmente por lo que no quisiera morirme es por mi familia. Pero de que tenga miedo a la muerte no, porque morir es apenas empezar a vivir”, comentó Alma Irene.

Alma Irene visita diariamente el Hospital Oncológico de Sonora para ofrecer desayunos a los pacientes que están recibiendo tratamiento contra el cáncer.

CONSEJO PARA LAS MUJERES CON CÁNCER

“Creo que cuando termines el proceso (de enfrentar el cáncer) estarás más fortalecida. Bienvenida la vida, porque es cuando vas a empezar a vivir, a disfrutar cada instante de tu vida como si fuera el último”, concluyó.

Alma Irene ha sido invitada en múltiples ocasiones a participar en actividades para fomentar la lucha contra el cáncer