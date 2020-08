La escuela a distancia abre oportunidades 

HERMOSILLO.-María Dolores siente que la escuela a distancia ha perjudicado más a sus seis nietos porque el aprendizaje no es el mismo. Pero está empeñada en que puedan aprovechar las clases y que no se retrasen.

“No es la misma, si a mí no me sabe… A nosotros nos dan por línea lo de la iglesia y no me sabe, pero estamos aprendiendo, así ellos. Yo los miro que están ahí y (me dicen) ‘nana, pero es que no le entiendo’”, dice la mujer.

Ella tiene 52 años de edad, vive en la invasión Guayacán, al Norte de Hermosillo, en una casa que comparte con sus hijos y nietos. De estos últimos, el mayor está iniciando la secundaria, otra niña empezó el sexto grado, dos pasaron a quinto y dos más a segundo de primaria.

María Dolores Ortega refiere que en el ciclo pasado, cuando se suspendió la escuela presencial, los niños atendieron las clases por televisión y les prestaba su teléfono para que pudieran enviar las tareas por WhatsApp.

Mientras sus hijos trabajan, María Dolores Ortega ayuda a seis nietos a estudiar y continuar con sus clases a distancia. (Anahí Velázquez)

Señala que ella estudió hasta segundo grado de secundaria porque tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia, pero quiere algo distinto para sus nietos. Por ello, agrega, aunque sea cansado los motiva y les ayuda hasta donde le es posible.

“Ellos sí saben sacar cuentas, a mí me encantan las matemáticas, todas las materias me gustaban, menos sociales y naturales, me sacaba 7, 8, pero matemáticas, español y los ejercicios de lectura me encantaba, y en eso me enfoco con ellos”, añade.



UN MODELO QUE GENERA DUDAS

La preocupación y la incertidumbre de María Dolores son justificadas, de acuerdo con lo que especialistas en políticas públicas, educación, pedagogía y sicología esperan con el esquema educativo con el que inició este ciclo escolar.

Miguel Székely, economista e investigador del Centro de Estudios Educativos y Sociales, advierte que la apuesta de la SEP con “Aprende en Casa II” resulta extraña, pues ni siquiera se conocen los resultados obtenidos de la primera versión del programa, implementada en la segunda mitad del ciclo anterior.

Además, expone, el modelo de clases mediante televisión y radio es arcaico y unidireccional, donde el estudiante sólo escucha o recibe la información.

Y los resultados de la aplicación de este tipo de modelos en otros países, desafortunadamente, son muy limitados por algo muy sencillo: Que una hora de televisión al día en ningún lugar del mundo se considera como una educación de calidad y completa”, puntualiza.

SÍ HAY VENTAJAS

Pero donde podrían verse sólo dificultades y retrocesos también hay oportunidades. Gabriela de la Cruz Flores, experta en pedagogía e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que hasta ahora no hay muchas certezas en el esquema propuesto por la SEP.

Lo principal es que se tenga un buen diseño tecno pedagógico y se aprovechen las tecnologías de la información y la comunicación para sacar ventaja de la educación a distancia, algo que, agrega, no ha quedado claro todavía.

Expone que esta modalidad de estudio permite seguir desarrollando actividades que impliquen la interacción, aunque sea mediada por la tecnología, para aclarar dudas, tener retroalimentación y expresar puntos de vista.

“Eso es un plus, digamos, teniendo en cuenta el escenario que tenemos, la posibilidad de, apoyados con el uso de las TIC, tener este tipo de intercambios sincrónicos”, destaca.

De la Cruz Flores añade que la educación a distancia también permite que los estudiantes tengan cierta flexibilidad para dar seguimiento a las actividades e incluso para repetir los contenidos las veces que lo necesiten.

“Eso puede aportar también al aprendizaje, en términos de que están accesibles y a disposición de los alumnos para que profundicen en ellos”, asegura.



ADAPTARSE AL CONTEXTO

“Unos estudiantes que están en Bacadéhuachi y en el Poblado Miguel Alemán no tenían red, y les llegaba una señal o se la podían ‘piratear’ por algún lado a las 12 de la noche, pues a esa hora había que darles asesoría, estar pendientes, platicar con ellos, preguntarles cómo se sentían”, dice la profesora Guadalupe González Lizárraga.

La maestra es sicóloga, con estudios en planeación educativa. Es investigadora en la Universidad de Sonora, donde además coordina la Licenciatura en Educación. Y recuerda que adaptarse a las clases en línea en el ciclo pasado no fue fácil, pero hubo aprendizajes para todos.

Relata que para apoyar a sus alumnos a terminar el semestre anterior, varios profesores les prestaron computadoras y entre los jóvenes se turnaban para utilizarlos.

“Creo que eso fue de lo más importante”, asegura, “a pesar de que los padres se quejaban y todos nos preguntábamos qué está pasando, fue muy bueno el mantener esa continuidad, las actividades”.

El caso de la profesora Lupita y sus colegas es sólo un ejemplo de solidaridad y apoyo hacia la comunidad que el cierre de escuelas ha dejado al descubierto.

En las últimas semanas, una papelería anunció que abriría sus puertas para prestar el equipo a los estudiantes, un negocio de cómputo ha donado aparatos a alumnos de escasos recursos, y varios docentes adaptaron sus casas como aulas virtuales.

Por ello, González Lizárraga ve con optimismo los próximos meses y señala que todo debe adaptarse: “No le puedo pedir a un padre que le enseñe lo que yo aprendí en cinco años, que es enseñar a leer y escribir. Se va a retrasar ese proceso, hay que promover otros”.



LA NECESIDAD DE ADAPTARSE

Con los niños, niñas y adolescentes en casa, los adultos que cuiden de los menores, tomarán una parte importante del rol de los maestros por lo que, entre las recomendaciones de los especialistas, están principalmente dedicar tiempo y tener paciencia.

“Ahorita tenemos que ponerlos a ellos (a los niños que estudian) como una de las prioridades, porque si no, se pierde su educación y ésta ya no va a poder ser en la escuela, va a ser en casa”, comenta el sicólogo clínico de la Universidad de Sonora, Adrián Chávez Cuevas.

Muchos adultos tendrán también el papel de maestros, dice, y si bien no tienen la preparación de un docente, una recomendación es que se preparen con algunos conocimientos relacionados con la forma de enseñar.

En línea, agrega, hay varios recursos que se pueden poner en práctica para enseñar, de tal forma que los adultos se sientan involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La pequeña Teresa comenzó desde casa el segundo grado de educación primaria apoyada por una computadora portátil a través de la cual recibe sus clases.

Sergio Oliver Burruel, sicoterapeuta y catedrático de la Universidad de Sonora, recomienda a los encargados de los niños, niñas y adolescentes hacer un esfuerzo superior que un periodo escolar considerado “normal”.

“Anda uno como adulto queriendo equilibrarse, tomar el control de la vida, y entonces no puedo ni controlarme yo y tenemos la bronca de los hijos, también, donde me exige más, porque la educación virtual exige más que la presencial”, señala.

El sistema de educación de este ciclo escolar, afirma, es para los adultos una “realidad desconocida” a la que se deben adaptar y lo más importante es aprender y no perder de vista que la situación actual puede llevar más tiempo del estimado por todos.

“Más vale que psicológicamente estés abierto y te vayas preparando a esto”, aconseja, “porque tarde que temprano la educación presencial va a irse alejando cada vez más para llegar a lo virtual”.

ORGANIZACIÓN: LA CLAVE

En su casa en la colonia 4 Olivos, en Hermosillo, Patricia Encinas ayuda a estudiar a tres hijos y tres nietos. Cuentan con una computadora que a veces no enciende, y la cual deben turnarse entre los seis para hacer sus tareas.

El ciclo pasado, recuerda Patricia, algunos profesores enviaban y recibían las tareas por WhatsApp, otros iban personalmente a su casa para dejarles los ejercicios. Ella se encargaba de organizar a los niños para que todos cumplieran.

“Tenía que ponerlos separados, a que hicieran la tarea cada uno, pero sí es mucha batalla… Pues nosotros queremos que regresen a la escuela pero no se puede ahorita”, lamenta Encinas.

Dice que algunos bajaron sus calificaciones porque se les dificultaba entender los contenidos, y ella les apoyaba en lo que podía, aunque no maneja muy bien la computadora.

En la casa de Patricia Encinas hay una computadora que no siempre enciende; ella debe organizar a seis niños para que todos la usen y puedan hacer sus tareas. (Anahí Velázquez)

Para este inicio de ciclo cuentan con una televisión y, a pesar de que tienen pocos ingresos, tratará de contratar Internet para que los niños puedan estar en contacto con sus maestros y hacer sus tareas.

“Ahora por lo de las clases vamos a volver a hacer el esfuerzo de ponérselos, no queremos que se queden sin estudio”, asegura. “Por lo menos, yo no quiero que se queden sin estudio”.