Ivanna, una pequeña única en México

HERMOSILLO, Sonora.- “Yo creo que es un tema en el que nadie se interesa hasta que lo tienes cerca, lo vives de cerca”, expresa Roxana Plascencia. A su lado está Alberto Gallego y entre ambos sostienen a su hija, María Ivanna, de 3 años y 5 meses de edad.

Esa tarde, Ivanna duerme sin preocupación, agotada por el último día de la semana de terapias en el CRIT. De hecho, explican sus papás, se quedó dormida antes de terminar la sesión.

Antes de que la niña naciera, sus padres no sabían mucho sobre terapias, estimulación, rehabilitación. Tampoco habían escuchado hablar sobre la condrodisplasia, ni siquiera sobre las enfermedades raras en general.

“Tuvimos que investigar por Internet porque no había suficiente información sobre la condición que tiene Ivanna, son casos muy escasos”, agrega Roxana.

Los padres de Ivanna viajan con su hija desde Nogales a Hermosillo para que reciba su terapia en el CRIT Sonora. Foto: Anahí Velásquez



Pero el caso de Ivanna no sólo es poco común. En México, según los registros oficiales es único: No hay ninguna otra persona diagnosticada con condrodisplasia punctata rizomélica, un severo tipo de talla baja de origen genético.



DIAGNÓSTICO RÁPIDO



Ivanna aún estaba en el séptimo mes de gestación cuando uno de los médicos detectó que había una alteración en su desarrollo. No se sabía cuál, sólo que era genética y que era algún tipo de displasia.

Cuando la niña nació, Roxana y Alberto consultaron con la genetista Carolina Galaz, quien sólo con verla les dio el probable diagnóstico de condrodisplasia punctata rizomélica, pero había que confirmarlo por medio de estudios genéticos.

De acuerdo con la doctora Galaz, este caso es actualmente el único detectado en México . Pudiera haber más, aclaran los papás de Ivanna, pero confirmarlo es difícil por el costo de los estudios específicos que se necesitan.

“Por ejemplo, a nuestra hija cuando nació la diagnosticaron pero con acondroplasia, pero nunca le hicieron un estudio ni nada, nosotros nos movimos por el lado de la genetista”, recuerda Alberto.

Sólo para tener el diagnóstico preciso debieron costear alrededor de 60 mil pesos y esperar cuatro meses hasta recibir los resultados del laboratorio. Pero para su fortuna, el primer estudio salió positivo.



UN APOYO A LA DISTANCIA



La condrodisplasia punctata rizomélica es un desorden genético que se describió por primera ocasión en 1971. Se caracteriza principalmente, según la literatura médica, por el acortamiento de las extremidades, un retardo en el desarrollo sicomotor y calcificación.

Desde el séptimo mes de gestación, una genetista detectó que había una alteración en el desarrollo de Ivanna. Foto: Anahí Velásquez



Para poder ayudar a su hija, incluso antes de que se confirmara el diagnóstico, sus papás estudiaron todo lo posible sobre la enfermedad, con la escasa información a la que tenían acceso.

“Carolina Galaz nos ayudó, nos contactó con una genetista de Canadá y también ellos nos ayudaron y nos dieron información”, dice Roxana.

La misma genetista les sugirió, en los primeros meses de vida de Ivanna, que revisaran sus ojos, pues es común que los niños con esta condición también desarrollen cataratas. Gracias a eso pudieron salvarle el sentido de la vista.

En Canadá, los pusieron en contacto con el grupo Rizo Kids, para papás con hijos con la misma enfermedad de Ivanna. Es así que Roxana y Alberto han encontrado una comunidad de apoyo aunque sea a la distancia.

“Ahí es donde hemos estado aprendiendo”, asegura Roxana, “porque ellos están igual que nosotros, todos preguntan ‘¿a su hijo le pasa esto?’, y entre nosotros nos ayudamos, en realidad, porque no hay un patrón a seguir”.

También en aquel país hay una alternativa de tratamiento experimental que podría ayudar a Ivanna, pero para acceder a él tienen un obstáculo: Hay una lista de espera donde las familias mexicanas no son prioridad.

Los padres de Ivanna debieron revisar sus ojos para que no perdiera la vista, pues es común que los niños con esta condición también desarrollen cataratas. Foto: Anahí Velásquez



“Que no lo hacen ellos en mala onda, sino que para ellos es riesgoso por donde estamos nosotros, que vivimos acá, los viajes a donde son los estudios y todo, sería muy caro, entonces dicen ‘no nos podemos arriesgar a que abandonen el proceso del tratamiento’”, explica el padre.



VIDA DE IVANNA



Cuando está despierta, Ivanna es risueña. Así se muestra en su página en Facebook, “Vida de Ivanna”, que sus papás crearon para compartir fotos y videos de todo su desarrollo. Tiene cientos de imágenes de momentos familiares en su ciudad y de sus terapias en Hermosillo.

Cada dos meses, Roxana y Alberto viajan de Nogales, donde viven, a la capital, para que Ivanna reciba una semana de rehabilitación en el CRIT. El viaje significa un gasto de unos 7 mil pesos.

El CRIT en Hermosillo y el DIF en Nogales son los únicos apoyos que han encontrado en México, mencionan, pues el desconocimiento sobre la enfermedad hace que no haya muchos médicos o especialistas capacitados.

Y la realidad es esa, nos la dijeron en su momento: ‘Ustedes son los que se tienen que hacer especialistas en el tema, porque los doctores no van a ponerse a estudiar’, esa es la realidad”, considera el padre.

Roxana añade: “Y menos por un paciente”.



“BUSCAMOS DARLE FELICIDAD”



El diagnóstico oportuno fue clave para que Ivanna empezara a llevar sus terapias desde que era bebé, y para que sus padres tengan claro cuáles son los cuidados básicos que requiere.

Por ejemplo, no puede dejar de hacer movimientos porque las calcificaciones pueden empeorar. También deben hacerle chequeos regulares con el neurólogo, cardiólogo y urólogo, entre otras especialidades.

Pero más allá de eso, no existe un camino claro a seguir ni un tratamiento específico para el padecimiento de Ivanna. Por ello sus papás se enfocan en el día a día y en hacer conciencia sobre las enfermedades raras.

“Ni siquiera te pasas por aquí”, reconoce Roxana. “Tienes como una noción de que existen el síndrome de Down o las discapacidades, pero como no lo vives de cerca, no sabes ni qué tipos de enfermedades hay”.



Tras enterarse que Ivanna es el único caso en México con su rara enfermedad, Roxanna y Alberto consideran que su hija es normal, solo requiere cuidados especiales. Foto: Anahí Velásquez

Alberto recuerda que en los primeros meses tras el nacimiento de Ivanna muchas personas le decían que no se refiriera al tema como “enfermedades raras”, lo que él atribuye a una falta de conocimiento sobre ello.

“No está mal, así se llama, es una enfermedad rara. Por ejemplo, este es un caso en quién sabe cuántos millones de gente, es muy extraña la enfermedad, es uno de 60 casos a nivel mundial”, explica.

Enterarse de que su hija tenía una condición especial fue duro, admiten los padres, pero desde que Ivanna llegó entendieron que lo más importante era mantenerse fuertes para ella.

“Desde el momento en que platicamos siembre buscamos darle felicidad y hasta la fecha”, asegura Alberto. “Es una niña normal para nosotros, con sus cuidados especiales nomás, simplemente con eso”.