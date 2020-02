Con mucho amor sobrevive Oseas a su vida de bebé

HERMOSILLO, Sonora.- “Vente, bebé, ¡vamos!”, dice Judith mientras extiende los brazos hacia su hijo para levantarlo y sacarlo de la cuna.

Afuera está nublado y ella quiere que Oseas Joel pase un rato al aire libre. Ya le dio su primer Ensure del día y le ayudó a comer tres huevos. También le puso un suéter gris y calcetines. Casi todas las mañanas le pone de nuevo los calcetines porque él se los quita durante la noche.

Él no sonríe mucho, pero bajo su ceja poblada le devuelve la mirada a su mamá y la abraza cuando ella por fin logra cargarlo.

Como puede, Judith camina con su hijo en brazos desde el cuarto donde duermen hasta la parte exterior de la casa. Ahí está una carriola roja, de tres ruedas. Con paciencia, sienta a Oseas y lo asegura para que no se caiga. Le da un carrito de juguete y se sienta a su lado.

Judith le toma una mano y él se aferra a ella, como si eso lo tranquilizara. Apenas cabe en la carriola, pero fuera de la cuna es el único lugar donde su mamá puede tenerlo sentado.

Judith, madre de Oseas Joel, lo sienta en una carriola en la que apenas cabe, pero es el único lugar donde puede mantenerlo sentado. Foto: Eleazar Escobar

Por su estatura y complexión parece como si fuera un preadolescente, pero la rareza de su condición está en todo lo que su cuerpo olvidó hacer: Hablar, razonar, sentarse sin ayuda, caminar, comer, ir al baño.

Oseas está próximo a cumplir los 21 años de edad este abril y, hasta donde sus papás saben, es afectado por el síndrome de Sanfilippo, una enfermedad rara y sin cura que hace que requiera los mismos cuidados que un bebé.



EL TIEMPO SE DETUVO



Quizá la última evidencia de que estaba crecimiento fue a los 12 años, cuando le empezó a salir el bigote. Pero así como apareció, también se le cayó y no volvió a crecer más.

Oseas Joel es el quinto de los seis hijos de Judith Ortiz y Alfredo Rivera Islas. Entre los varones es el más chico, y por ello para sus papás no era raro que al entrar a la escuela tuviera problemas de lenguaje. Lo atribuían a que era un niño muy consentido.

Decidieron inscribirlo en un Centro de Atención Múltiple Estatal. Pero de los niños que recibían educación especial en el plantel, asegura su mamá, él era de los más activos.

“Otros niños tenían Down, no se podían comunicar y en ese entonces él se comunicaba. Llegaba, ponía su mochila, sabía cuál era su mochila. Estaba aprendiendo a contar, estaba aprendiendo letras”, recuerda.

Judith tiene ahora 45 años de edad y sufre de asma. Hace unos 15 años tuvo crisis tan fuertes que ella y su familia se mudaron a Empalme, cerca de un campo agrícola. El problema fue que allá no encontraron una escuela para el niño.

Oseas pronto cumplirá los 21 años, sin embargo, su extraña condición exige que tengan con él los mismos cuidados que se tienen con un bebé. Foto: Eleazar Escobar

“Yo traté de llevarlo a la escuela normal, a la primaria, pero era muy difícil para mí y para él porque los niños no saben y le hacían daño. Y ya no lo llevé, volví a recaer en la enfermedad y nos la llevábamos él y yo como los periquitos encaramados arriba de la cama”.



OLVIDAR A LOS 10 AÑOS



La pérdida de contacto con el resto de su entorno coincidió con el inicio de extrañas actitudes de Oseas, cuando él tenía 10 años.

Empezó a olvidar cosas… no, la ropa no, te lastimas”, expresa Judith al tiempo que evita que su hijo se muerda el suéter. “Y dije ‘¿pues qué voy a hacer?’ Comenzó a tomarse todo lo que veía, o si estaba la estufa prendida iba y metía la manita, cositas así. Ya no tenía noción del peligro.

Con el tiempo también se olvidó de ir al baño y empezó a hacerlo sobre su ropa, así que sus papás debieron volver a ponerle pañal. Luego ya no comía ni se sentaba solo, ni podían dejar que estuviera boca abajo porque se ahogaba.

Durante dos años sólo pudieron darle alimento con jeringas. A sus 12 años, Oseas Joel pesaba 16 kilos, hasta que su hermanita menor, Sara, tuvo la idea de que le dieran biberón otra vez.

“Yo le dije ‘mijita, pero va a retroceder aún más’, ‘pero hay que buscar una manera de que el niño aprenda a comer otra vez, de nutrirlo, mami, que no batalles’, porque con las cucharadas también se me ahogaba”.

Judith preparó entonces un biberón y se lo dio a su hijo. Lo aceptó, y así ha logrado alimentarlo durante los últimos años.

Oseas olvidó cómo comer solo, por lo que sus padres deben alimentarlo con papillas. Foto: Eleazar Escobar

UNO EN CADA 70 MIL



En la literatura médica, el síndrome de Sanfilippo es el nombre común que se le da a la mucopolisacaridosis tipo III. Fue descrito por primera vez en 1962 y se trata de un trastorno de origen genético que altera el metabolismo.

Actualmente, se sabe que este problema se presenta en uno de cada 70 mil nacimientos , según la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, aunque no siempre se tiene un diagnóstico.

Quien lo padece puede tener síntomas muy variables, pero es un hecho que la enfermedad es progresiva y se manifiesta desde los primeros años de vida.

De acuerdo con el libro “Errores innatos en el metabolismo”, por ejemplo, el síndrome de Sanfilippo provoca trastornos del habla, conducta agresiva, dificultades en la deglución, problemas para caminar, infecciones respiratorias recurrentes y, en general, retraso en el desarrollo.

O dicho de otra forma, el síndrome de Sanfilippo es como un Alzheimer infantil que dificulta adquirir nuevas habilidades y que se olvide lo aprendido.

Llegar a este diagnóstico, como en muchas otras enfermedades raras, no es fácil ni rápido. De hecho, este es el primer problema que deben sortear las familias.

“En México vamos como muy desfasados respecto al panorama mundial en lo que es el diagnóstico genético, primero es romper esa barrera”, explica Paola Medina, médica genetista.

Judith, madre de Oseas, debe cargar a su hijo en brazos para poder sacarlo de la cuna donde duerme. Foto: Eleaza Escobar

AÑOS SIN DIAGNÓSTICO



Cuando la familia Rivera Ortiz regresó del campo a Hermosillo, el deterioro en Oseas Joel ya estaba muy avanzado. No consiguieron inscribirlo de nuevo en la escuela, y Judith, su madre, concentró sus esfuerzos en buscar apoyo para la salud de su hijo.

Lo llevó primero al Centro Infantil de Desarrollo Neuroconductual, donde le hicieron varias pruebas pero no pudieron encontrar un diagnóstico. Lo más parecido, le dijeron en ese entonces, era un autismo atípico.

También buscó ayuda en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en 2010, cuando este apenas iniciaba, pero en ese momento no tenían atención para autismo. Oseas Joel aún corría y jugaba, y el consejo para sus padres fue que lo mantuvieran estimulado.

En 2016, cuando Oseas tenía 17 años y ya era dependiente, la petición de auxilio de su mamá se hizo pública y varios especialistas fueron a su casa para revisar el caso. Una doctora de ese grupo fue quien le mencionó por primera vez el síndrome de Sanfilippo.

Judith y su esposo por fin tenían algo cercano a un diagnóstico. Ahora conocen bastante sobre esta enfermedad gracias a lo que ellos mismos han investigado.

Ella explica: “Todos los niños, inclusive las niñas, tienen la misma cara, los brazos y la forma de las manitas, y pasa lo mismo, llegan a una edad”.

Gracias a las redes sociales se pusieron en contacto con familias de otros lugares del mundo que tienen un hijo con la enfermedad. “La de Argentina me lo chulea mucho”, asegura Alfredo, el padre.

Hasta la fecha, sin embargo, no han podido confirmar que el problema de su hijo sea efectivamente Sanfilippo. Un neurólogo les dijo que la enfermedad era todavía desconocida y lo único que podían hacer era darle cuidados básicos.

“Me dijo que para ellos es un enigma, que aquí en nuestro País no la conocen, que son contados los casos, como seis o siete niños en México. Y eso porque los papás se han preocupado por acudir a buscarles atención médica, pero en cuanto a la gente que no sabe pues me imagino que sí ha de haber más”, añade la madre.

Fue en 2016 cuando una doctora de un grupo de especialistas que acudió a la casa de Oseas, mencionó por primera vez el síndrome de Sanfilippo. Desde entonces la familia ha investigado por su propia cuenta sobre la rara enfermedad. Foto: Eleazar Escobar

EL CENTRO DE LA FAMILIA



“Es duro, porque una como mamá tiene todo el rol”, confiesa Judith. “Desde que te levantas, el quehacer, la comida, el desayuno, la ropa, tu casa, muchas veces no tienes tiempo ni para ti”.

Además del asma, ella también tiene diabetes e hipertensión. Su esposo fue operado hace unas semanas de una hernia. Él sale todos los días en su motocicleta para vender en las calles nopales y manzanas enmieladas.

De los seis hijos del matrimonio, son tres los que aún viven en la casa, aunque ninguno requiere tanta atención como Oseas.

Como cualquier mamá de un niño pequeño, el día de Judith inicia revisando cómo amaneció Oseas Joel. Le prepara su primer biberón con Ensure y avena y lo deja descansar mientras ella atiende al resto de la familia.

La jornada transcurre entre el quehacer doméstico y cuidar que todo esté bien con su hijo, hasta que llega el momento de dormirlo por las noches, “porque hay que dormirlo, no se duerme solo”.

Oseas no toma ningún fármaco ni lleva tratamiento específico. Pero cuando se enferma de gravedad es un problema para sus padres poder llevarlo al Hospital General, donde lo atienden.

“Pues como podemos, en los brazos”, agrega la mamá, “o si hay para el Uber pues en Uber, o si para nuestra suerte hay un raite vamos en raite”.



EL OSEAS DE ANTES



Judith y Alfredo hablan en presente y en pasado de su hijo. Del Oseas de los primeros 10 años de vida que corría y tocaba la tarola, y del Oseas de la segunda década que pasa los días entre su cuna y la carriola.

“Le gustaba la batería, el balón de futbol, el bat. Tenía muy buena puntería, lo agarraba y le daba a la pelota, le gustaba cachar con la manopla”, recuerda la madre.

Oseas Joel tenía una tarola y a su manera intentaba seguir los ritmos que escuchaba. Cantaba las alabanzas que oía en la iglesia. No le llamaba la atención ver la televisión, prefería mirar libros de dibujos y animales.

Oseas Joel pasó de ser un niño que disfrutaba de los juegos, las bromas y tocar la tarola a no volver a platicar con sus padres y hermanos. Foto: Eleazar Escobar



También le gustaba comer picante y agarraba los chiles del refrigerador. Tenía buena memoria y aunque se ponía inquieto cuando pasaba algún vecino, con sus papás y hermanos era muy cariñoso. Todo ello ahora son recuerdos.

“A veces se para en la cuna y le grabo videos. Se para solo y ahí en la cuna y lo publico en Facebook, como que agarra el rollo y se para”, relata Alfredo.

Cuando aún hablaba, a Oseas también le gustaba hacer carrilla, pero era obediente y participativo. A los 11 años ya no platicó nunca más y hoy sólo hace algunos sonidos.

“Cuando se llega a reír a carcajadas nos asustamos porque no sabemos qué pasa”, dice Judith, y después agrega: “Era tremendo mi bebé”.