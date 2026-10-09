Participa Lorenia Valles en reunión nacional con coordinadoras y coordinadores estatales de la Transformación

La coordinadora estatal participó en una reunión convocada por Ariadna Montiel Reyes con representantes de las 17 coordinaciones estatales del movimiento

La coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, participó en una reunión de trabajo con los coordinadores estatales de la Transformación, la cual fue convocada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y donde también participó el Comité Ejecutivo Nacional.

Valles Sampedro señaló que las 17 coordinaciones estatales devienen de procesos internos competitivos debido a la existencia de cuadros con liderazgo territorial y trayectoria política.

“El acceso de nuestro movimiento al poder político ha demandado la formación permanente de dirigentes, legisladores y administradores públicos para servir con honestidad, profesionalismo y mejores resultados”.

“Hoy, morena es la primera fuerza política del país gracias a la capacidad organizativa del pueblo de México, así como a la fortaleza de nuestros liderazgos políticos. En ocho años, logramos la presidencia de la República por segunda vez, la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, 24 gubernaturas, así como la mayoría de los congresos locales y los gobiernos municipales”, agregó.

Desde la Ciudad de México, Lorenia Valles, quien ha sido tres veces diputada federal y actualmente es senadora de la República con licencia, afirmó que la Cuarta Transformación es un proyecto de largo plazo que requiere de la formación permanente de cuadros para su continuidad.

“Quienes ya recorrimos un tramo del camino tenemos el deber de seguir capacitándonos y recurrir al consejo de nuestros referentes. También tenemos el deber de acompañar a los nuevos liderazgos en su formación política.

“Un Gobierno emanado del pueblo necesita de líderes informados, instruidos y forjados para trabajar por el bienestar común”, concluyó la coordinadora estatal.

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