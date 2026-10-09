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Muere ciclista arrollado por un automóvil en el valle de San Luis Río Colorado

Baltazar “N” falleció en el ejido Pozas de Arvizu; el conductor se detuvo para auxiliarlo, pero cuando llegaron los cuerpos de emergencia ya no tenía signos vitales.

Muere ciclista arrollado por un automóvil en el valle de San Luis Río Colorado

Foto Ilustrativa

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un ciclista identificado como Baltazar “N” murió la noche del jueves tras ser arrollado por un automóvil en el ejido Pozas de Arvizu, en el valle de San Luis Río Colorado.

El accidente se reportó alrededor de las 20:00 horas, lo que movilizó a elementos de Bomberos Rurales de la base del ejido Islita, quienes acudieron en una ambulancia para brindar atención a la víctima.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del automóvil detuvo su marcha para intentar auxiliar al ciclista; sin embargo, a la llegada de los socorristas, el hombre ya no contaba con signos vitales.

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La víctima presentaba lesiones principalmente en la cabeza, según los primeros datos sobre el accidente.

Tras confirmar el fallecimiento, los elementos de emergencia notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado para el procesamiento de la escena, en coordinación con el área de Tránsito de la Policía Municipal.

La situación legal del conductor y las posibles responsabilidades se determinarán conforme avancen las investigaciones.

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