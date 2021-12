Zara: Marta Ortega, la rica heredera que tomará las riendas del gigante de la moda Inditex

Getty Images Marta Ortega será la nueva presidenta de Intidex, una de las empresas de textiles más importante del mundo.

Hace 15 años, Marta Ortega Pérez tomó un trabajo como asociada de ventas en una de las tiendas Zara, que forman parte del multimillonario conglomerado de textiles Inditex, iniciado por su padre, Amancio Ortega, en 1975.

En aquel momento, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal que pensó que "no sobreviviría" a la primera semana laboral.

En abril de 2022, sin embargo, la mujer de 37 años asumirá como la nueva presidenta del grupo con un valor de mercado en US$100.000 millones, según informó Inditex este martes.

"Te vuelves algo adicto a la tienda", comentó Ortega durante aquella conversación en la que el medio la catalogó como el "secreto para el éxito de Zara".

Ortega, quien tendrá calidad jurídica de consejera dominical (una figura encargada de velar por las acciones de su familia en la empresa), reemplazará a Pablo Isla, quien lideró la compañía desde 2011 cuando Amancio Ortega dejó el cargo.

Junto a ella, también comenzará como director ejecutivo Óscar García Maceiras, un abogado que trabajó en el grupo Inditex desempeñándose en varios cargos administrativos.

Getty Images

Las acciones de Inditex cayeron este martes casi un 5% tras el anuncio.

"He vivido y respirado esta empresa desde mi niñez y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado los pasados 15 años", comentó Ortega tras la noticia.

Bajo Inditex hay otras siete poderosas marcas más allá de Zara: Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Zara Home, Stradivarius y Uterqüe.

Ortega tendrá bajo su supervisión más de 6.600 tiendas a nivel global, según informa la empresa en su página web.

Inditex también posee fábricas, centros de distribución, de ventas y proveedores.

¿Quién es la mujer que se convertirá en una de las empresarias más poderosas del mundo?

La hija más pequeña

Marta Ortega es la más pequeña de las hijas de Amancio.

Nació en 1984, fruto del segundo matrimonio del empresario, con Flora Pérez Marcote, quien previamente trabajó como costurera en el primer taller que fundó el millonario en los años 70 en A Coruña, noroeste de España.

Getty Images Amancio Ortega, fundador del imperio textil Intidex

La empresaria estudió en la Escuela Europea de Negocios en Londres. Antes de eso, también fue alumna en un colegio jesuita de A Coruña y pasó por un internado en Suiza.

La heredera se ha casado en dos ocasiones. Primero con el jinete Sergio Álvarez Moya, con quien tuvo un hijo y de quien se separó en 2015.

En 2018 contrajo matrimonio con Carlos Torretta, representante de modelos vinculado al mundo de la moda, con quien acaba de celebrar su tercer aniversario de boda.

¿Cuáles son sus vínculos con la empresa?

En la actualidad, quien será la nueva presidenta de Inditex trabaja en el departamento de diseño de moda de Zara.

Estuvo a cargo de liderar varias campañas que fortalecieron la imagen de la marca a nivel mundial y del lanzamiento de las colecciones limitadas de Zara como SRPLS y Charlotte Gainsbourg.

"Pienso que es importante construir puentes entre la alta costura y la calle, entre el pasado y el presente, entre la tecnología y la moda, entre el arte y su funcionalidad", sostuvo Ortega Pérez en su entrevista con The Wall Street Journal.

"No solo algunas personas deberían tener acceso a alta calidad", agregó.

Reuters

¿La elección correcta?

Análisis de Vivienne Nunis, reportera de negocios de la BBC

Marta Ortega Pérez comenzó trabajando para Inditex en una tienda en Londres hace 15 años.

Su nuevo trabajo será como presidenta de la compañía, ayudando a dirigir un gigante minorista con casi 7.000 tiendas, más de 8.000 fábricas y un valor de mercado de US$100.000 millones.

¿Es la persona correcta para el trabajo?

Ella ha dicho que ha crecido alrededor de la empresa y aprendió mucho mientras trabajó ahí formalmente.

Pero algunos ven la movida como la versión española de la serie de HBO Succession, en la que miembros de una familia son escogidos de forma preferencial para los mejores puestos sobre las personas mejor cualificadas del equipo.

Definitivamente, las acciones de Inditex cayeron tras su nombramiento.

Junto al nuevo gerente general, Óscar García Maceiras, Marta Ortega Pérez enfrentará un sinnúmero de retos.

En un tiempo en el que los consumidores tienen presentes los costos de la moda rápida sobre el medio ambiente, Zara particularmente es un caso raro, pues su reputación se basa en llevar las tendencias de estilo a las tiendas de High Street (en Londres) de forma rápida y económica.

También existe preocupación por la cadena de suministros.

Solo esta semana, las autoridades francesas de la ciudad de Burdeos rechazaron un plan de una tienda de Zara para expandirse, tras denuncias de que la marca de moda se ha beneficiado del trabajo forzado de personas de la etnia uigur en China [algo que la empresa niega].

Es poco probable que el nuevo gerente general y la nueva presidenta dirijan el barco de Inditex sin la ayuda del fundador Amancio.

Cuando renunció como presidente en 2011, no se desvinculó del todo. En cambio, el hombre conocido como "El jefe" se ha mantenido muy conectado con la empresa.

Aunque ahora tiene más de 80 años, es una apuesta segura que seguirá siéndolo, incluso con el nombramiento del nuevo equipo ejecutivo.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.