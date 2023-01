William huye de Venezuela a Hermosillo tras el asesinato de su hijo; tránsito de migrantes aumentó a fines de 2022

HERMOSILLO, Sonora.- El tránsito de migrantes venezolanos a territorio hermosillense tuvo un repunte a finales del año pasado, donde se reportaron más de 130 personas viviendo en el albergue Vida Plena Corazón Contento, indicó la encargada Dalia Romero Barrios.

La responsable del también comedor comunitario en la colonia San Luis, al Oriente de la ciudad, comentó que la mayoría de las personas que pasaron el final de año en la capital fueron regresados de Estados Unidos.

“Aumentamos hasta 136 personas, ahorita tenemos 92 porque se fueron 16, pero se están yendo por su cuenta”, explicó, “a como se van, también van llegando”.

Previamente Romero Barrios señaló que el albergue esperaba que la salida de migrantes de Hermosillo se detuviera un momento debido a la celebración de Navidad y Año Nuevo.

Los migrantes, aseguró la encargada, no desean volver a Venezuela, por lo que volverán a intentar cruzar la frontera, ya sea de forma legal o ilegal, pero mientras tanto buscan ganarse la vida en la ciudad.

“La mayor necesidad de los migrantes es trabajar, vinieron ofrecer algunos, la mayoría son hombres y todos quieren trabajar, ganar bien y comer bien”, acotó, “lo que no quieren es regresar a Venezuela”.

El alimento también es una necesidad, añadió Romero Barrios, especialmente porque la mayoría de los residentes en el comedor son hombres y comen más, pero incluso en dichas condiciones, ellos se cooperan y hacen comida para su grupo.

El asesinato de su hijo en Venezuela fue la razón que hizo a William Ruiz Bautista finalmente decidir escapar del país con sus otros dos hijos, quienes ya se encuentran en Estados Unidos.

El hombre de 62 años, originario de San Antonio del Táchira, aseguró que fue candidato político a la alcaldía de Municipio Bolivar, sin embargo fue entonces que su vida como residente del país comenzó a desmoronarse.

Ganamos las elecciones, fuimos a reconteo y eso nos costó que nos golpearan, nos mantuvieran presos e incomunicados, estuvimos secuestrados por un tiempo, pero logramos salir y sacar a mis hijos”, explicó, “a mí me mataron un hijo allá, ese fue uno de los problemas que hizo que tomáramos la decisión de venirnos para acá”.

De acuerdo con el testimonio del venezolano, él cuenta con la residencia canadiense, pero esta se encuentra vencida, lo cual llamó la atención de las autoridades estadounidenses, las cuales le impidieron el paso argumentando que, como tiene residencia de otro país, no puede pasar al país vecino.

Sus hijos hijos consiguieron pasar, mientras él se quedó en la frontera con la esperanza de que la embajada canadiense pueda atender dicho problema.

Todavía no hay una fecha para reencontrarme con mi familia, todo está a través de alguna ayuda humanitaria que salga y hacerlo por la vía legal, he tratado de hablar con alguien de la embajada canadiense para ver si me pueden ayudar”, sostuvo.