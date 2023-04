Volodimir Zelensky hablará ante la Cámara de Diputados en México

MÉXICO.- El jueves, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, hablará ante la Cámara de Diputados de México sobre el conflicto que ha estado afectando a su país durante más de un año.

Fue invitado por la Embajada de Ucrania en México y el Grupo de Amistad México-Ucrania, y el discurso se llevará a cabo de forma virtual a las 12:00 horas.



La visita se da en un contexto en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su rechazo al envío de armamento a Ucrania, invadida por Rusia el 24 de febrero de 2022, argumentando que ello sólo atiza la guerra.



Durante una conferencia virtual, en febrero pasado, el canciller ucraniano, Dmitro Kuleba, fue cuestionado sobre la postura de México ante el conflicto, pues mientras en Naciones Unidas condena la invasión, el presidente critica el envío de armas a Kiev.



"Respetamos la decisión de cada país". Pero, agregó, "hay que ser honestos. Los que dicen no al envío de armas porque eso alienta la guerra, lo que están diciendo realmente es que quieren que Ucrania no luche. Si no tenemos armas, y Rusia sí, Rusia gana. Es muy simple".