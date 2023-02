Visita de Joe Biden a Ucrania: ¿Qué podría hacer Vladimir Putin?

KIEV.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita no anunciada a Kiev como muestra de apoyo ante el primer aniversario de la invasión rusa y prometió al presidente Volodímir Zelenski que Washington estaría con Ucrania todo el tiempo que fuera necesario.

Las sirenas antiaéreas sonaron en toda la capital ucraniana durante la visita de Biden a Kiev, aunque no se informó de ataques aéreos o con misiles rusos.

"Su visita es una señal extremadamente importante de apoyo a todos los ucranianos", dijo Zelenski, que agregó que habló con Biden sobre armas de largo alcance durante la visita.

La Casa Blanca dijo que Biden anunciaría más sanciones a Rusia y apoyo militar a Ucrania, incluyendo munición de artillería, sistemas antiblindaje y radares de vigilancia aérea.

La visita de Biden se produjo un día antes de que el presidente Vladimir Putin pronunciara un importante discurso, en el que se esperaba que expusiera los objetivos de Rusia para el segundo año de la invasión que lanzó el 24 de febrero del año pasado.

De acuerdo a la politóloga Verónica Fumanal, Putin podría responder con un fuerte discurso a un año de comenzada la guerra y también podría aumentar los ataques contra Ucrania.

“Creo que este gesto (la visita de Joe Biden) no va a quedar sin respuesta. Ya se sabe que cada acto, cada apoyo que consigue Zelenski es respondido por Putin con más bombardeos, con más muertos, con más destrucción de infraestructuras estratégicas… por lo tanto creo que en las próximas horas veremos a un Putin que va a hacer su discurso del año de guerra y que va a redoblar los ataques”, comentó.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió el lunes a China en una entrevista a un periódico contra el apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania y afirmó que hacerlo provocaría una guerra mundial.

Para nosotros es importante que China no apoye a la Federación Rusa en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado", dijo Zelenski al diario alemán Die Welt. "Por el momento, sin embargo, no creo que sea posible".