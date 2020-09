Video viral: Elefante ataca a hombre en África y le roba su bicicleta

ÁFRICA.- Un elefante africano atacó a un hombre que viajaba en bicicleta por un camino de terracería y le robó el vehículo; afortunadamente la persona logró correr y ponerse a salvo.

Las imágenes fueron captadas aparentemente por la cámara de un celular de una persona que iba pasando por el lugar, cuando vio que un elefante tenía acorralado a un ciclista.

Elefante acorrala a hombre en un camino de terracería situado en algún lugar de África.

El video publicado en la plataforma Live Leak, se aprecia cómo la persona está justo debajo de las patas del impresionante mamífero tratando de salvar su vida, a quien al parecer sorprendió en el camino cuando se dirigía a bordo de su bicicleta de color rojo.

El camarógrafo le grita en algún tipo de dialecto que se aleje del animal salvaje, pero es tanto el terror que siente el afectado que prefiere mantenerse inmóvil para no hacer enojar a su atacante.

En algún momento, el elefante levanta la bicicleta del cuelo con la nariz y la deja caer sobre el hombre, quien se cubre la cabeza con las manos y se pone en posición fetal para amortiguar el golpe lo más que se pueda.

Los gritos por parte de la persona que está gravando no dejan de cesar y se puede sentir la desesperación que tiene al ver que no puede hacer nada más que animarlo para que no se rinda y se aleje del gigante.

Finalmente la víctima logra alejarse poco a poco del elefante, retrocediendo rastreramente por el suelo y en cualquier oportunidad correr.

El hombre logra alejarse del mamífero que lo atacó.

Luego de que el hombre se alejó, el elefante muestra su poder y marca su territorio levantando nuevamente la bicicleta hacia el cielo y la deja caer, haciéndole saber a los “invasores” quién es el que manda en su hábitat.