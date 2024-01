Video: Hombre cae de edificio al intentar salvar a adolescente

LIMA, PERÚ - Circula un video viral en redes sociales donde se muestra el momento exacto en el que un hombre, identificado como Renzo Carbajal, cayó del cuarto piso de un edificio en un intento de evitar que una adolescente de 15 años se quitara la vida.

Según familiares y amigos de Carbajal, él estaba dentro del edificio cuando notó que la adolescente estaba a punto de saltar desde la ventana de un departamento. En un intento de salvarla, Carbajal trató de dialogar con ella para convencerla de no atentar contra su vida.

Las imágenes virales muestran a Carbajal saliendo del edificio por la ventana e intentando llegar hasta el balcón donde se encontraba colgando la adolescente. Sin embargo, al aproximarse a su destino, Carbajal perdió el equilibrio y terminó cayendo desde el cuarto piso de la torre.

Tras el accidente, Carbajal se encuentra hospitalizado y en delicado estado de salud. Sus familiares y amigos han hecho un llamado a la ciudadanía para apoyar a Renzo, quien necesita donadores de sangre y plaquetas. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse con Elisene Macchiavello Albarracín al número (+51 940 207 987) o realizar depósitos en la cuenta BCP: 19195713901006 o al código interbancario 00219119571390100650.

Hasta el momento, se desconoce si la adolescente involucrada en el accidente recibió atención médica o psicológica tras haber intentado suicidarse. Sin embargo, los internautas han exhortado a las autoridades del país a invertir en la salud mental de los jóvenes y adolescentes menores de edad, ya que según datos del Ministerio de Salud, desde el 2019 a 2023, se ha reportado un incremento en los problemas de depresión entre menores de 6 a 17 años de edad.

En Lima, Perú un hombre intentó salvar a una joven que estaba en riesgo pero lamentablemente se cayó. pic.twitter.com/53v4PrsSTw— John Alex Salas �� (@jhon_alex_salas) January 7, 2024

¿Qué es la depresión?

De acuerdo al Dr. Craig Sawchuk, psicólogo clínico de Mayo Clinic, la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada «trastorno depresivo mayor» o «depresión clínica», afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que una persona tenga dificultades para realizar las actividades cotidianas y que, a veces, sienta que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y una persona no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo.

Es importante destacar que la depresión es una enfermedad grave que puede llevar a las personas a tomar decisiones extremas, como en el caso de la adolescente mencionada. Es fundamental que las personas que sufren de depresión busquen ayuda profesional. Pero no hay que desanimarse. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos.

Con información de El Heraldo de México.

Tal vez te interese: VIRAL: La conmovedora carta de una niña a los Reyes Magos que implora el regreso de su familia desaparecida