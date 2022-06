Venezuela: EE.UU. y la OEA condenan agresiones contra el líder opositor Juan Guaidó

El gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) condenaron las agresiones que recibió el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, luego de que este sábado un grupo de personas lo increparon durante una visita en el estado de Cojedes, al oeste de Venezuela.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que su país está "profundamente preocupado" por el hecho de que Guaidó "haya sido atacado por segunda vez" en dos semanas en Venezuela.

"Condenamos esta escalada de actos de violencia, acoso e intimidación contra el presidente interino Juan Guaidó y contra todos quienes defienden la democracia", apuntó Blinken.

