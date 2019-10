Ven a su madre a los ojos en ataúd y se llevan sorpresa

BUENOS AIRES, Argentina.- Una funeraria argentina descubrió que una mujer estaba viva mientras la preparaba para su sepelio, después de que el personal médico de un centro médico de la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, la dio por muerta, informó este viernes el hospital a través de un comunicado.

El doctor encargado de cuidar a María Muñoz, una interna de 85 años que padece leucemia, no encontró signos vitales en la paciente y elaboró el acta de defunción, y pasaron más de tres horas hasta que un empleado de la funeraria que preparaba el velatorio observó movimientos en el cuerpo de Muñoz y alertó a la familia.

"Vino la ambulancia de la cochería (empresa fúnebre) a buscarla y cuando la pusieron en el cajón los hombres que comenzaron a prepararla me vinieron y me avisaron que no, que estaba respirando y lo que más me impactó es ver a mi mama en el cajón y con lo ojos abiertos", declaró a Chacabuquero Gladys, hija de Muñoz.

Tras confirmar que Muñoz seguía con vida, fue trasladada de nuevo al hospital, donde permanece ingresada en estado grave.

Carlos, hijo de Muñoz y hermano de Gladys, estaba viajando hasta Chacabuco desde la vecina ciudad de Pergamino, donde reside, cuando el personal médico le comunicó la noticia, que lo dejó en un estado de nerviosismo.

"Anoche nos avisan de que había fallecido y al rato me llaman de que resucitó en la sala velatoria. Estamos muy mal, la verdad que estamos muy mal, muy nerviosos, no sabemos donde estamos parados", valoró.

El director del hospital, Ignacio Gastaldi, aseguró a TN que están trabajando en esclarecer los motivos del diagnóstico erróneo y si hubo algún tipo de negligencia por parte de los trabajadores sanitarios.

Por ahora barajan la posibilidad de que Muñoz sufriera una "muerte aparente".

"Me llama poderosamente la atención. Estamos pensando que puede ser un estado de muerte aparente, con una disminución significativa de la intensidad en los signos vitales que haya llevado a esta situación", afirmó.

Además expresó su consternación por lo sucedido.

"Estamos acompañando a la familia desde el momento que nos enteramos de la situación. Estamos también consternados", concluyó.