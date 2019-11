Vaticano convoca a FB, Google y Amazon a cuidar la protección de menores

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano ha convocado a los gigantes de internet, como Facebook, Google o Amazon, a un foro para debatir, desde el próximo jueves, iniciativas efectivas para la protección de los menores en el mundo digital.



La conferencia de dos días, presentada hoy por la Santa Sede y organizada por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, dará comienzo el 14 de noviembre con una audiencia con el papa Francisco en la Sala Clementina del Palacio Apostólico.



Bajo el lema "From concept to action" (Del concepto a la acción), el encuentro no pretende solo analizar los riesgos que afrontan los menores en internet, sino también "proponer y apoyar iniciativas y medidas concretas" que se expondrán en un declaración final.



Para ello se darán cita en la Casina Pio IV, de los Jardines Vaticanos, ochenta representantes de organizaciones internacionales, ONG, compañías tecnológicas, economistas, políticos, expertos en derecho y líderes religiosos del cristianismo, el judaísmo y el islam.



Entre ellos acudirán el viceprimer ministro y titular de Interior de Emiratos Árabes Unidos, Sheik Saif Bin Zayed al Nahyan, o la reina Silvia de Suecia.



Del mundo digital participarán en el encuentro la responsable de Seguridad Global Digital de Microsoft, Jacqueline Beauchere; la directora de Privacidad Global de Apple, Jane Horvath, y el director de Medios de Amazon, Giorgio Busnelli.



También asistirán el presidente de Relaciones Estratégicas para Europa, Oriente Medio y África de Google, Carlo d'Asaro Biondo; el director de Políticas de Seguridad para esa misma región de Facebook, David Miles, y el consejero delegado de Paramount Pictures, Jim Gianopulos, entre otros.