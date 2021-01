Vacunas contra la covid-19: la escalada de tensión entre la UE y Reino Unido por los problemas de distribución de las dosis prometidas

La disputa entre la Unión Europea y Reino Unido por los problemas de distribución de la vacuna contra la covid-19 vivió este viernes su jornada más agitada, con una serie de decisiones y rectificaciones que reflejan la tensión existente por la falta de las dosis prometidas.

En el centro de este conflicto se encuentra la farmacéutica AstraZeneca, cuya vacuna fue aprobada este viernes por la Agencia Europea del Medicamento para su administración a todos los adultos.

Sin embargo, el laboratorio anglo-sueco reconoció que no podrá cumplir con los compromisos de entrega de su vacuna en la Unión Europea, lo que levantó críticas de las autoridades europeas.

Así las cosas, la primera sorpresa del viernes llegó con la publicación por parte de la Comisión Europea del acuerdo firmado por el bloque europeo con AstraZeneca el pasado 27 de agosto.

En el documento aparecían tachados algunos datos importantes, como el número de dosis a distribuir cada mes y el costo de las mismas.

Otra de las sorpresas se produjo con el anuncio de la UE del establecimiento de controles sobre la exportación de vacunas fabricadas en su territorio, incluidas las destinadas a Irlanda del Norte.

Según el acuerdo del Brexit entre la UE y Reino Unido, concretamente el Protocolo para Irlanda del Norte, todos los productos que se exportan desde la UE a esa nación perteneciente a Reino Unido están exentos de controles.

Pero la UE temió que esto se pudiera usar para eludir los controles de exportación, al transformar a Irlanda del Norte en una suerte de puerta trasera por la que llevar vacunas hacia el resto de Reino Unido.

Es por esto que la UE invocó el artículo 16 del mencionado protocolo, que permite que partes del acuerdo sean invalidadas de forma unilateral.

Las reacciones de indignación no se hicieron esperar.

El primer ministro británico, Boris Johnson, le pidió a la UE que clarificara "urgentemente sus intenciones".

Por su parte, la ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, describió el gesto como un "increíble acto de hostilidad" por parte de la UE y lamentó que Bruselas presionara con algo como las vacunas, diseñadas para salvar vidas.

Y otras voces norirlandesas hablaron de "reacción desproporcionada", "grave error" y una forma de establecer una "frontera dura" entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Horas después, tras una "conversación constructiva" con Boris Johnson, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un principio de acuerdo para evitar la necesidad de invocar el artículo 16.

Constructive talks with Prime Minister @BorisJohnson tonight.



We agreed on the principle that there should not be restrictions on the export of vaccines by companies where they are fulfilling contractual responsibilities.