VIDEO VIRAL: Operadora telefónica salva a bebé de 17 días que había dejado de respirar en Argentina

ARGENTINA.- A través de redes sociales se ha viralizado un video captado por cámaras de seguridad que registran el momento en que una operadora del servicio de emergencias médicas salva a un bebé que había dejado de respirar.

De acuerdo con medios locales, se trata de un bebé de solo 17 días que el pasado domingo, no presentaba signos vitales al momento que sus padres acudieron con él de urgencia al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Es entonces que la auxiliar, Alma Cristal Barraza, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar con las manos, y afortunadamente, minutos después el pequeño recuperó sus signos vitales.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Materno Infantil donde se reportó que se recupera favorablemente.

En las imágenes podemos observar que la pareja llega al establecimiento a las 2:55 horas del domingo a bordo de una camioneta Fiorino, ambos bajaron rápidamente del vehículo con el menor en brazos e ingresaron al COM en busca de auxilio.

La madre estaba en shock, ni lloraba ni podía hablar. Al principio no se veía que trajeran un bebé en brazos, era muy chiquito y todo fue muy rápido. Pero cuando entran, el padre repetía 'salvale la vida a mi hijo'", explicó Barraza al medio Télam.

Hice lo que me salió hacer, no sé si bien, mal o perfecto, pero recién ayer cuando supe que el bebé estaba bien en el hospital y el caso se hizo público me sentí realmente aliviada por haber podido ayudarlo", agregó.