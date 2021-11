VIDEO: Tras enfermar de polio, hombre ha pasado 70 años en cápsula metálica para poder sobrevivir

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre originario de Dallas en Estados Unidos ha vivido durante 70 años dentro de un cilindro metálico que lo ayuda a respirar y así poder sobrevivir.

Paul, se encuentra paralizado del cuello para abajo luego de enfermar de polio cuando tenía seis años de edad en 1952, el peor año de la enfermedad en Estados Unidos, pues en ese entonces, el virus infectó a 58 mil niños, la mayoría de ellos en Dallas, Texas.

Debido a la gravedad de la enfermedad, Paul tuvo que ser trasladado al hospital de Parkland donde uno de los doctores notó que no respiraba por lo que inmediatamente lo puso en el cilindro metálico, también conocido como “pulmón de acero” para ayudarlo a respirar y poder seguir viviendo.

De acuerdo a la entrevista hecha por Mitch Summers y retomada por Primer Impacto, fue meses después de Paul enfermó cuando se descubrió la vacuna contra la polio, sin embargo, Paul no se dio por vencido y continuó aferrándose a la vida.

Pese a su enfermedad, Paul fue uno de los primeros niños de su distrito que recibió educación en casa, además logró entrar a la Universidad de Austin, Texas, la cual en un principio le negó la educación al considerarlo “demasiado lisiado para poder estudiar”.

Finalmente, en 1984 se graduó como abogado.

Al ser cuestionado sobre qué hace durante el día, Paul respondió que lo mismo que hacen los demás.

Me levanto, me cepillo los dientes, me lavo la cara, me afeito y desayuno, solo que necesito ayuda”, dijo.