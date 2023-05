VIDEO: Mujer desaparecida sobrevive con vino y paletas durante 5 días; filtran momento de su rescate

AUSTRALIA.- Luego de que estuviera desaparecida durante cinco días, se encontró a una mujer entre matorrales de Victorian, Australia, con únicamente “un par de bocadillos” y su “sentido común”, revelan los informes.

Lillian, de 48 años, emprendió lo que iba a ser un viaje corto de un día el domingo, viajando a través de los densos matorrales en Bright en Victoria's High Country.

Imágenes salieron a la luz mostrando el momento en que los servicios de emergencia la encontraron el viernes durante una búsqueda en el terreno montañoso, luego de que su automóvil fuera visto al final de un camino de tierra en los matorrales de Mitta Mitta.

Lillian conducía hacia la presa de Dartmouth el 30 de abril cuando llegó a un callejón sin salida al final de Yankee Point Track, informa el NY Post. Al darse cuenta de que había tomado un giro equivocado, intentó dar la vuelta a su automóvil, sin embargo, se atascó en el barro.

Incapaz de pedir ayuda por la falta de señal en su teléfono y sin poder caminar hacia la ayuda debido a problemas de salud, Lillian se vio obligada a quedarse en su automóvil en el sitio remoto.

Te puede interesar: VIDEO: Conductor ebrio mata a 2 adolescentes de 14 años en accidente de auto en Long Island

La policía inició búsquedas exhaustivas en las áreas de Mitta Mitta, Wodonga, Bright y Albury después de que su familia dio la alarma el 30 de abril al no recibir la llamada de Lillian para registrarse diariamente.

Después de detectar a la mujer de 48 años, el helicóptero de la policía pudo dirigir una camioneta de la policía local a su ubicación, donde la encontraron “sana y bien”.

El sargento de la estación de policía de Wodonga, Martin Torpey, dijo que Lillian pudo sobrevivir en parte gracias a algunos regalos que afortunadamente había escondido en su vehículo.

El único líquido que Lillian, que no bebe, tenía con ella era una botella de vino que había comprado como regalo para su madre y eso la ayudó a sobrevivir”, dijo el sargento Torpey. “Ella sólo estaba planeando un viaje de un día corto, por lo que sólo había llevado un par de bocadillos y paletas con ella, pero no agua. Usó un gran sentido común para quedarse en su automóvil y no deambular por los matorrales, lo que ayudó a que la policía pudiera encontrarla”.