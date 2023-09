VIDEO: Mueren 5 personas tras caída de elevador a 100 metros de altura en lujoso hotel de Bali

INDONESIA.- Cinco empleados de un lujoso resort en Bali -realmente popular en Instagram-, cayeron abruptamente desde un elevador el pasado viernes, cuando el cable que sostenía el ascensor se rompió, haciendo que los trabajadores se precipitaran 100 metros hacia abajo por un barranco.

Dos hombres y tres mujeres que formaban parte del personal de limpieza en el Ayuterra Resort estaban dentro del ascensor alrededor de la 1 p.m. cuando el cable se rompió.

Han sido identificados como Kadek Hardiyanti, 24 años, Sang Putu Bayu Adi Krisna, 19 años, Ni Luh Supernigsih, 20 años, I Wayan Aries Setiawan, 23 años, y Kadek Yanti Pradewi, 19 años, todos de Indonesia.

Dos personas murieron instantáneamente en el impacto, mientras que tres murieron más tarde en el hospital.

El cable que tiraba del ascensor no era lo suficientemente resistente, lo que resultó en su ruptura, según el Comisionado de Policía de Ubud, Made Uder, según informó el Bali Sun.

El cable de acero no era lo suficientemente resistente como para levantar el peso hacia arriba, que era bastante pesado, y el seguro o freno de seguridad no funcionó, por lo que el ascensor se deslizó hacia abajo a gran velocidad y este accidente no se pudo evitar", dijo. "Como resultado, los cinco pasajeros del ascensor fallecieron".