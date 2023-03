VIDEO: Le dan 14 años de cárcel por robar un pollo asado para alimentar a su hijo

BOGOTÁ.- Le dan 14 años de cárcel por robar un pollo asado para alimentar a su hijo.

Es la historia de Sandra del Pilar, presa en la cárcel El Buen Pastor, luego de comerse un pollo asado y no pagarlo.

En un testimonio difundido por agencias noticiosas, la madre explica la razón que la llevó a robar un pollo para su hijo.

Me llaman del colegio de mi hijo para decirme que se había desmayado, y yo sé que él se desmayó por hambre ”, lamentó.

Sandra del Pilar entró al establecimiento comercial para luego tomar el pollo asado, pero los guardas de seguridad se percataron del hurto, la abordaron y la llevaron hacia una de las bodegas donde llamaron a las autoridades.

Me llevan a la parte de seguridad, llega la Policía y me dicen que me tengo que ir para la unidad de Paloquemao”, narró.

Sandra del Pilar fue dejada en libertad horas después y los siguientes meses se dedicó a emprender para llevar el sustento a su hogar.