VIDEO: Joven colombiana asegura que su madre y su padrastro la golpearon hasta dejarla inconsciente

COLOMBIA.- Camila, de 18 años de edad, el pasado 24 de agosto denunció en su cuenta de Instagram que fue golpeada por su mamá y su padrastro, mientras estaban en una reunión familiar; asegura que sus parientes cercanos fueron testigos.

La afectada reside de la ciudad de Bogotá, quien decidió hacer pública su historia aún teniendo golpes visibles en su cara.

Al inicio del video aparecen imágenes suyas, captadas después de que fue golpeada presuntamente por su madre y padrastro, tras defender a su hermano menor, quien discutió con el hombre cuando estaban en la reunión familiar, el sábado 22 de agosto.

Vi que mi padrastro estaba como encima de mi hermano regañándolo y diciéndole cosas y mi hermano llorando. Obviamente él (padrastro) estaba alcoholizado y hubo un conflicto en ese momento, porque no nos pareció que le hablara así a mi hermano cuando él estaba en ese estado; mi tío se metió y le dijo que dejara así quieto”, relató.

Estando en la cocina, la joven agregó que su padrastro inició nuevamente la discusión por lo que había sucedido, pero ella le dijo que no podían exigirle buen comportamiento al menor si tanto él como su madre no ponían el ejemplo.

“Yo le decía que él era el papá de mi hermano pero no era mi papá y en un abrir y cerrar de ojos, cuando mi tía estaba detrás de mí, mi padrastro se lanzó a pegarme un puño. Obviamente mi tía me defendió y comenzaron un forcejeo”, externó la afectada.

Foto: Captura de pantalla/Instagram @psyop.18

Camila después de haber sido golpeada brutalmente por su padrastro, en la noche del 22 de agosto.

Asegura que también su mamá se metió a la discusión, pero para defender a su esposo y al reclamarle del porqué lo defendía, supuestamente su madre la jaló del cabello, al igual que su padrastro, quien la arrastró por el piso por todo el departamento.

“Me empezó a coger a golpes. Yo intentaba defenderme, pero en un momento, no sé, me pegó una patada, un puño y yo caí al piso, casi inconsciente, no podía moverme como por un minuto y mi hermano lloraba, intentaba meterse en medio de mi padrastro y yo para que no me siguiera agrediendo físicamente”, expuso.

La afectada aseguró que su padrastro siguió golpeándola en repetidas ocasiones, sin parar, y su reacción fue tirarse al piso y ponerse en posición fetal para tratar de amortiguar los golpes hasta empezar a perder la respiración.

Momentos después su tío la defendió, Camila corrió hacia el baño y llamó a la Policía, a sus amigos y a su padre, quien la llevó a un hospital para que la atendieran.

La joven de 18 años de edad explicó que quería hacer una denuncia pública, a pesar de que ya denunció ante las autoridades, ya que no es la primera vez que su padrastro comete actos de agresión en contra de algún miembro de su familia y está cansada de que la Policía sólo se lo lleve y lo suelten.