VIDEO: Investigan secuestro de niña en España cuando era llevada a la escuela

ESPAÑA.- Autoridades de España investigan el secuestro de Saray Muñoz, una niña de 5 años que fue raptada el viernes por la mañana cuando llegaba a su escuela en la localidad de Tavernes Blanques, en Valencia.

De acuerdo con el portal español, 20 minutos, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 de la mañana cuando el padre de la menor y su abuelo, la dejaban en la escuela, pero de repente fueron agredidos por dos hombres que se llevaron a la niña en un automóvil.

En ese momento también llegaron otros familiares y la madre de la menor, dando paso a una pelea.

Según fuentes consultadas por el diario Levante, al parecer los padres de la niña estaban separados y no tenían una buena relación, además de que la custodia fue concedida a la madre, pero con la condición de que la menor no saliera de España.

Te puede interesar: Hombre asesina a su vecino por usar un soplador de hojas para limpiar su patio

Creen que madre de la menor estaría involucrada en el secuestro

Respecto a la identidad de los secuestradores, esta todavía se desconoce, mientras que la investigación sigue en curso, aunque las primeras sospechas indican que los supuestos agresores serían el abuelo materno de la niña y un cómplice, y que la madre podría estar involucrada en este hecho.

Por su parte, la Guardia Civil cree que la madre, originaria de Francia, intentó sustraer a su hija de las manos de su padre para llevársela a Francia, sin embargo, los elementos de la corporación se encuentran recopilando toda la información necesaria para esclarecer si se trata de un secuestro o no debido a que hay un asunto de separación de por medio y un régimen de visitas que no estaría siendo cumplido.

Por otro lado, en redes sociales se difundió una ficha de búsqueda con la imagen de la niña para dar con su paradero.

La familia materna secuestra a una niña de cinco años en Tabernes Blanques (Valencia).



El secuestro se ha producido cuando el padre iba a dejar a su hija en el colegio. Varios miembros de la familia materna -el abuelo y otros dos hombres- además de la madre. pic.twitter.com/LjSUKT0LTQ — CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos. (@Cuerpospolicia1) April 29, 2023

Te puede interesar: Hermana de Kim Jong-un, crítica acuerdo militar entre Seúl y Washington: “Expondrá al mundo a un peligro más grave", dice