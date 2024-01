VIDEO: Hombre golpea a adolescente en la cara por negarse a darle dinero

Grabaciones de una cámara de seguridad captaron un violento episodio que ha circulado por redes sociales, donde se observa cómo un hombre golpea a una adolescente tras negarse a darle dinero.

La víctima, acompañada de su prima, se encontraba en una tienda cuando fue abordada por el agresor, quien estaba descalzo y comenzó una conversación con ellas con el fin de pedirles dinero.

La madre de la adolescente, quien prefiere permanecer en el anonimato, relató con angustia el momento:

No sé ni cómo describir la reacción, me puse nerviosa cuando descubrí que alguien golpeó a mi hija. La llevamos al hospital y, por suerte, no se rompió nada. Pero ella está muy conmocionada".