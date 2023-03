VIDEO: Detienen al capitán del Departamento de Policía de Oklahoma City por conducir ebrio; pidió al oficial que apagara su cámara

OKLAHOMA.- Un video captado por la cámara corporal de un oficial muestra al capitán del Departamento de Policía de Oklahoma City solicitando repetidamente a su compañero que apague su cámara durante su arresto bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad la noche del domingo.

Se trata del capitán James "Matt" French, quien fue detenido por el sargento Chris Skinner luego de que indicara que había visto a French dar un volantazo con su vehículo todoterreno y girar sin utilizar el intermitente, según muestran las imágenes.

French es interceptado en la entrada de una casa. En el video se observa que French se baja inmediatamente con las manos en alto, mientras que Skinner le ordena entonces que vuelva al interior del vehículo.

French vuelve a subir a su todoterreno y vuelve a decirle al oficial que pertenece al departamento de policía de la ciudad. En un punto le susurra a Skinner: "Apaga la cámara". Sin embargo, Skinner rechaza la petición y esta vez pide a French que salga del vehículo.

En el video, French dice que salió para jugar póquer y que se había tomado tres o cuatro cervezas. Skinner le pregunta a French si piensa que debería haber estado conduciendo, a lo que contesta: "No, pero vengo de cuatro calles".

El capitán es esposado luego de que perdiera el equilibrio repetidamente durante unas pruebas para determinar su condición, en las que vuelve a pedir al agente que apague su cámara.

No puedo, señor. Sé que conoce nuestra política sobre cámaras corporales. Sabe que no puedo apagar esta cámara. He jurado cumplir la ley. No muestro favoritismo por nadie, a pesar de todo. Me da igual que seas un pandillero o el Presidente de Estados Unidos", le dice Skinner.