VIDEO: Abuela de 97 años cumple su deseo de cumpleaños de volver a disfrutar el océano

BRASIL.-Uno de los grandes temores que muchos tienen sobre el hecho de envejecer, es el tener que dejar de disfrutar de ciertas cosas que nuestro cuerpo ya no podrá realizar. Pero eso no quiere decir que con un poco esfuerzo no podamos volver a sentir lo mismo que en nuestra juventud.

A través de redes sociales se viralizó un video donde se nos muestra como Marcilia, una abuela de 97 años de edad, cumple su deseo de poder volver a darse un chapuzón en el mar.

Te puede interesar: "Nada es imposible": El fisicoculturista más bajo del mundo

Marcilia tenía décadas sin poder disfrutar la playa, por lo que sus hijas apoyadas del Proyecto Playa Accesible (Praia Acessivel), lograron cumplir su deseo.

Praia Acessivel es un proyecto en Brasil que busca que personas con alguna discapacidad o movilidad reducida, puedan gozar del océano.

Pudo sentir nuevamente el agua salada

Con la ayuda de un equipo de salvavidas y un socorrista, quien la cargó en todo momento, Marcilia pudo sentir nuevamente el agua salada y el pasar de las olas del mar en su piel.

En las imágenes podemos observar como la abuela se muestra muy emocionada por entrar al agua, y al final, terminó enormemente agradecida con sus hijas y los socorristas.