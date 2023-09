Una bolsa de Ikea y una almohada ensangrentada: la singular reaparición de un Van Gogh robado en los Países Bajos

Arthur Brand El detective Arthur Brand dijo que él y la policía acordaron no revelar el nombre del hombre que devolvió el cuadro por su propia seguridad.

Un cuadro de Van Gogh robado de un museo holandés en marzo de 2020 vuelve a estar a salvo tras tres años y medio de búsqueda para recuperarlo.

El detective de arte holandés Arthur Brand dijo que un hombre se presentó en la puerta de su casa y le entregó el cuadro de 139 años en una almohada y una bolsa de Ikea.

“Hice esto en total coordinación con la policía holandesa y sabíamos que este tipo no estaba implicado en el robo”, dijo.

En 2021, un criminal de carrera fue condenado a ocho años de cárcel por este incidente.

Pero para entonces el cuadro, valorado en varios millones de euros, ya había cambiado de manos.

El cuadro “El jardín rectoral en Nuenen en primavera” (The Parsonage Garden at Nuenen in Spring) fue robado en el pueblo holandés de Laren, al sureste de Ámsterdam

El ladrón rompió dos puertas de cristal del museo Singer con un martillo, al comienzo del confinamiento por coronavirus.

La obra había sido prestada por un museo de la ciudad nororiental de Groninga, que calificó la recuperación de la misma como una “noticia maravillosa”.

El ladrón de origen francés, Nils M., de 59 años, que vivía cerca de Laren, fue condenado por robar la obra, así como un cuadro de Frans Hals unos meses más tarde de un museo de Leerdam, cerca de Utrecht. Su ADN se encontró en ambas escenas del crimen.

Según las comunicaciones interceptadas por la policía, el cuadro de Van Gogh de 1884, también conocido como “Jardín de primavera”, había sido adquirido por un grupo criminal que pretendía utilizarlo a cambio de penas de cárcel más cortas.

GRONGINGER MUSEUM/Reuters Vincent Van Gogh pintó el cuadro en mayo de 1884 cuando vivía con sus padres en Nuenen.

Brand, que ha colaborado con la policía holandesa en la búsqueda de la obra, le dijo a la BBC que sabían que pasaría de un grupo criminal a otro, ya que nadie querría tocarla.

En junio de 2020, Brand recibió fotos del Van Gogh como “prueba de vida”.

Finalmente, un hombre de Ámsterdam se puso en contacto con él y le ofreció devolverlo a cambio de total confidencialidad, en parte porque se había convertido en un dolor de cabeza seguir guardando la pintura.

“Estaba en una fiesta de cumpleaños y él me estaba esperando bajo un árbol y me explicó por qué quería hacer esto”, le contó Brand a la BBC.

El cuadro le fue entregado en su casa el lunes por la tarde, mientras el director del Groninger Museum esperaba en la esquina en un bar para autentificar la obra.

La obra estaba protegida por una almohada cubierta de sangre, añadió, ya que el hombre se había cortado un dedo al recuperarla.

Un portavoz de la unidad de delitos artísticos de la policía holandesa ha confirmado que el cuadro recuperado es auténtico y Andreas Blühm, director del Groninger Museum, manifestó su satisfacción por su devolución.

“Hay arañazos... pero está pintado sobre papel y pegado sobre tabla, así que es estable. Podemos restaurarlo y estará bien”, le dijo al programa Newshour de la BBC.

El “Jardín de primavera” está actualmente en manos del museo Van Gogh, cuyos expertos ayudarán a restaurarlo, y podrían pasar semanas o meses antes de que vuelva a exponerse.

El director dijo que no lo prestaría más ya que está demasiado traumatizado.

BBC

