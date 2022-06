Un jurado dictamina que Bill Cosby abusó de una menor de 16 años en la mansión Playboy en 1975

Getty Images

Un jurado dictaminó este martes que el comediante Bill Cosby agredió sexualmente a una adolescente en la mansión Playboy en Los Ángeles en 1975.

La víctima, identificada como Judy Huth, testificó en un juicio civil que Cosby, de 84 años, le había obligado a realizar un acto sexual cuando ella tenía 16 años.

El jurado también dictaminó que el famoso debe pagar a Huth, que ahora tiene 64 años, US$500.000 por daños.

Hace menos de un año, Cosby salió libre de prisión después de que se le desestimara una condena por agresión sexual.

Más de 50 mujeres han presentado acusaciones de abuso contra el hombre que fue conocido como el "papá de Estados Unidos". Él niega los cargos.

El caso civil contra Cosby en Santa Mónica, California, fue el primero en ir a juicio y representó una de las últimas acciones legales en su contra.

Comenzó en 2014, pero quedó retrasado durante años por un proceso penal paralelo que enfrentaba el intérprete.

Las acusaciones de la víctima

La demanda de Huth establecía que Cosby la llevó junto a otra persona menor de edad a la mansión, y en un dormitorio la forzó a tener un acto sexual.

Reuters Judy Huth, quien fue abusada por Bill Cosby en la Mansión Playboy cuando tenía 16 años.

Entre lágrimas, Huth dijo en el tribunal que se sintió "enojada, engañada y como una tonta" después del incidente, mientras sus abogados presentaron una foto de ella y Cosby dentro de la mansión.

El comediante no estaba obligado a comparecer en persona en el juicio y nunca lo hizo, pero el tribunal vio una declaración de 2015 de los abogados de Huth, en la que Cosby afirmó que no la recordaba y que no habría tenido relaciones sexuales con un menor.

La defensa

Los abogados de Cosby intentaron desmentir las afirmaciones de Huth, señalando que inicialmente había dicho que tenía 15 años en el momento del incidente, pero que cambió ese detalle semanas antes del juicio.

También alegaron que la mujer había difundido su foto con Cosby en los medios de comunicación en busca de dinero.

Getty Images Bill Cosby se volvió una figura televisiva relevante con "El show de Bill Cosby".

A los miembros del jurado se les mostró una declaración en video de 2016 del difunto fundador de Playboy, Hugh Hefner, un amigo cercano de Cosby en la década de 1970, quien dijo que habría sido "inusual" que se permitiera ingresar a su residencia a menores de edad.

Conocido por su interpretación de Cliff Huxtable en la serie familiar The Cosby Show, el cómico ha enfrentado acusaciones de agresión sexual, mala conducta y violación desde mediados de la década de 1960.

En 2018, fue condenado por drogar y abusar sexualmente de una mujer en su casa en 2004 y sentenciado a entre tres y 10 años de prisión.

Sin embargo, la condena fue anulada por la Corte Suprema de Pensilvania el año pasado. Fue puesto en libertad después de cumplir casi tres años.

