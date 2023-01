Tyre Nichols: la policía de Memphis difunde las imágenes de la violenta detención de un joven afroestadounidense que murió 3 días después

Las autoridades de Memphis difundieron este viernes varios videos que muestran el violento y mortal arresto con golpes y patadas del joven afroestadounidense Tyre Nichols el pasado 7 de enero.

"Repugnante" y "espantoso" son solo algunas de las palabras utilizadas por las pocas personas -familiares, equipo legal y algunos funcionarios- que ya habían visto imágenes del fatal cruce de Nichols con la policía en esa ciudad del estado de Tennessee.

Nichols, de 29 años y con un hijo, murió en el hospital tres días después de ser detenido por supuesta conducción imprudente y de recibir los golpes de cinco agentes que han sido despedidos y acusados de homicidio en segundo grado.

En uno de los videos de la cámara corporal de un agente se oye a Nichols, en el suelo, llamando a su madre.

Antonio Romanucci, abogado de la familia Nichols, denunció que el hombre fue tratado como una "piñata humana".

El arresto "fue una paliza sin adulterar, descarada e ininterrumpida de este joven durante tres minutos", dijo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó en un comunicado: "Como tantos otros, estoy indignado y profundamente dolido al ver el horrible video de la paliza que derivó en la muerte de Tyre Nichols".

Policía de Memphis

En total hay alrededor de una hora de grabaciones, incluidos unos minutos en los que Nichols interactúa con los cinco policías acusados de su muerte. El video fue editado para preservar el anonimato de aquellos que no están empleados por la policía o la ciudad.

Un archivo de audio de la radio de la policía, que ha sido compartido por varios medios estadounidenses, da alguna indicación del enfrentamiento.

¿Por qué fue detenido por la policía?

Esto es lo que sabemos sobre los eventos de la noche del 7 de enero:

Nichols, un hombre negro, fue detenido por cinco agentes, que también son negros, en su camino a casa después de tomar fotos de una puesta de sol en un parque local, dijo un abogado de la familia.

Se le ordenó parar por presunta conducción temeraria, momento en el que se produjo el primer enfrentamiento, del que huyó a pie después de que un agente intentara aplicarle una descarga eléctrica con un arma táser.

Se produjo un segundo enfrentamiento después de que los agentes lo alcanzaran y se dispusieran a arrestarlo.

Durante unos minutos, varios agentes lo rodearon y lo redujeron a golpes, mientras Nichols, que estaba cerca de su casa, llamaba a gritos a su madre.

Nichols se quejó de dificultad para respirar y fue llevado al hospital, donde ingresó en estado crítico.

Las autoridades dijeron que Nichols "sucumbió a sus heridas" el 10 de enero, pero no proporcionaron más detalles. Aún no se ha revelado una causa oficial de muerte.

Reuters Algunos locales en la ciudad de Memphis fueron protegidos ante el posible estallido de disturbios.

En conferencia de prensa, David Rausch, director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, dijo que estaba "asqueado" por lo que había visto.

La jefa de policía de la ciudad, Cerelyn Davis, la primera mujer negra en ocupar el cargo en Memphis, recordó haber escuchado a Nichols "llamar a su madre" en el video.

"El desprecio por la humanidad (...) eso es lo que realmente toca la fibra sensible de tu corazón", le dijo a CNN.

Los cinco expolicías están bajo custodia y enfrentan los mismos cargos: homicidio en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial.

Fueron despedidos de sus trabajos en el Departamento de Policía de Memphis la semana pasada.

Los abogados de dos de los exagentes dijeron que sus clientes planean dar batalla contra los cargos.

"Nadie allí afuera esa noche tenía la intención de que Tyre Nichols muriera", dijo el abogado de uno de los hombres antes de la difusión pública del video.

"Cuando vi a mi hijo, ya sabía lo que hicieron"

Barbara Plett Usher, BBC News desde Memphis

El presidente Biden había llamado a la madre de Tyre Nichols justo antes de que yo hablara con ella.

RowVaughn Wells me dijo que Biden ofreció sus condolencias y dijo que "haría todo lo que estuviera a su alcance para cambiar las cosas".

La conocí fuera de la iglesia de Mt Olive. Parecía cansada después de una larga conferencia de prensa, pero su esposo y su abogado la sostuvieron estrechamente: habló con fuerza.

Anteriormente, había instado a los padres a que no permitieran que sus hijos vieran el video que muestra a cinco policías golpeando brutalmente a su hijo. Ella no ha sido capaz de obligarse a verlo.

"Cuando entré al hospital, vi a mi hijo, ya sabía lo que hicieron", dijo.

"No necesito ver un video para mostrarme lo que hicieron. Vi los resultados finales. Mi hijo está muerto. No necesito ver un video para saber que ya no está aquí".

Pero cuanta más información tiene sobre lo que sucedió, más convencida está de que la policía inicialmente le mintió: dijeron que se resistió al arresto por conducir ebrio y que tuvieron que ponerle un táser y gas pimienta.

"Pero cuando llegué al hospital, vi algo completamente diferente", señaló.

Las fotos de su hijo en el hospital, contó, "no se ven como una persona que está siendo electrocutada y simplemente rociada con gas pimienta".

Wells ha dicho que los cinco policías negros defraudaron a la comunidad negra y deshonraron a sus familias.

Pero resaltó que, cuando se trata del uso de fuerza excesiva, el problema es la raza de la víctima, no la raza del agente.

Getty Images

* Con información de Sam Hancock.

