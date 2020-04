Turquía autorizó exportación de respiradores a España

Dost İspanya’nın her zaman yanındayız. Bugünleri hep birlikte aşacağız. ��������



Will always stand by friendly Spain. Will overcome these difficult times together.



Siempre estaremos con nuestra amiga España. Superaremos juntos estos tiempos difíciles. @AranchaGlezLaya https://t.co/TkUHAPkj39