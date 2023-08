Trump reemplaza a su abogado previo a entregarse en prisión de Georgia

ESTADOS UNIDOS.- El expresidente Donald Trump ha reemplazado a su prestigioso abogado de Georgia antes de entregarse este jueves por la noche, según fuentes de CNN.

Al reemplazar a Drew Findling por Steven Sadow, un abogado con sede en Atlanta cuyo perfil en el sitio web lo describe como "asesor especial en defensa de delitos financieros y de alto perfil", Trump está sumando a un abogado que previamente desafió la amplia ley RICO del estado, bajo la cual Trump y sus 18 coacusados han sido acusados.

Sadow presentó documentos el jueves por la mañana para representar formalmente al expresidente en el caso.

Una fuente cercana a Trump indicó que esto no tenía que ver con el desempeño de Findling, mientras que otra persona familiarizada con Sadow lo llamó el "mejor abogado defensor en casos criminales en Georgia".

Se espera que la otra abogada de Trump en Georgia, Jennifer Little, permanezca en el equipo legal y trabaje con Sadow.

He sido contratado para representar al presidente Trump en el caso del condado de Fulton, Georgia. El presidente nunca debió ser acusado. Es inocente de todos los cargos presentados en su contra", dijo Sadow en un comunicado. "Esperamos que el caso sea desestimado o, si es necesario, que un jurado imparcial y de mente abierta declare al presidente no culpable. Las persecuciones destinadas a promover o servir a las ambiciones y carreras de oponentes políticos del presidente no tienen cabida en nuestro sistema de justicia".