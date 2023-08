Trump deberá pagar fianza de 200 mil dólares para evitar la cárcel

WASHINGTON.- En un esfuerzo por evitar su detención luego de haber sido acusado de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, el tribunal estatal estableció una fianza de 200 mil dólares al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El desembolso de dicha fianza permitirá al político republicano recuperar su libertad tan pronto como se presente en la prisión del condado de Fulton, en Georgia, donde tiene plazo hasta el viernes para hacerlo y ser fichado.

La pasada semana, Trump enfrentó 13 cargos presentados por un gran jurado de Georgia debido a sus intentos de manipular los resultados electorales de 2020 en dicho estado. En esa elección, el actual presidente demócrata, Joe Biden, ganó por un margen estrecho.

Entre los delitos que se le imputan se encuentra la violación de la ley RICO (por sus siglas en inglés), una ley comúnmente utilizada contra líderes de la mafia. De ser hallado culpable en el juicio, podría enfrentar varios años de prisión por este cargo en particular.

En relación a este delito, la corte solicitó una fianza de 80 mil dólares, mientras que por cada uno de los otros 12 cargos se pidió una fianza de 10 mil dólares, sumando en total 200 mil dólares.

En el caso de Georgia, Trump fue imputado junto a 18 cómplices, incluyendo a su ex abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como su ex jefe de Gabinete Mark Meadows.

Hasta el momento, Trump no ha dado indicios sobre cuándo planea presentarse, y canceló una conferencia de prensa programada para hoy en la que tenía la intención de presentar un informe sobre el "fraude electoral" en Georgia, una afirmación falsa en la que todavía persiste.