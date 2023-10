Trump acusa a Biden y funcionarios israelíes de exhibir punto débil públicamente y ocasionar conflicto Israel-Palestina

ESTADOS UNIDOS.- El miércoles, Donald Trump calificó a Hezbollah como "muy astuto" horas después de que el grupo terrorista con base en Líbano disparara misiles contra las tropas israelíes.

En declaraciones separadas, el expresidente insinuó que Hamás nunca habría atacado a Israel si él aún estuviera en la Casa Blanca.

Durante un mitin en West Palm Beach, Florida, Trump, de 77 años, culpó a los funcionarios gubernamentales israelíes y estadounidenses por el ataque del miércoles ejecutado a manos del grupo terrorista respaldado por Irán.

Este ataque ocurrió días después de que terroristas de Hamás desde la Franja de Gaza asaltaran la frontera israelí, matando a cientos de civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos.

El expresidente acusó a la administración Biden y a los funcionarios israelíes de señalar públicamente las vulnerabilidades del Estado judío, especulando que esos comentarios incitaron el ataque de Hezbollah.

Hace dos noches, leí todas las declaraciones de los asesores de seguridad de Biden, ¿pueden creerlo?, asesores de defensa nacional, y dijeron: 'Espero que Hezbollah no ataque desde el norte, porque es el punto más vulnerable'", dijo Trump a la multitud. "Yo dije: 'Espera un minuto'. Sabes, Hezbollah es muy astuto. Son todos muy astutos".

Luego, Trump, el principal candidato en las primarias presidenciales republicanas de 2024, pareció insinuar que los funcionarios de defensa israelíes cometieron el mismo error, en su opinión, provocando el ataque.

Tienen un ministro de defensa nacional o alguien que dice: 'Espero que Hezbollah no nos ataque desde el norte'. Así que a la mañana siguiente, atacaron", dijo Trump.

Puede que no lo estuvieran haciendo, pero si escuchas a este idiota, atacarías desde el norte porque dijo: 'Esa es nuestra debilidad'", continuó el ex presidente. "¿Quién ha oído hablar de funcionarios diciendo en televisión que esperan que el enemigo no ataque en una determinada área?"