Travis Scott en Astroworld: el niño de 9 años Ezra Blount se convierte en la décima víctima mortal de la estampida durante el concierto

Este domingo murió en el hospital Ezra Blount, un niño de nueve años que resultó herido en la estampida que tuvo lugar el viernes 5 de noviembre durante la actuación del rapero Travis Scott en el festival Astroworld en Houston, Texas, Estados Unidos.

Así lo confirmó el abogado de la familia de Blount, la décima y más joven víctima mortal de la tragedia.

Estaba en coma inducido y con un sistema de soporte vital, pero no pudo superar el grave traumatismo cerebral, hepático y renal que le provocó el incidente.

"La muerte de Ezra es absolutamente desgarradora", dijo el abogado Ben Crump en un comunicado. "La familia Blount está de luto por la incomprensible pérdida de su preciado hijo. Este no debería haber sido el resultado de llevar a su hijo a un concierto".

"No estaba listo para perder a mi hijo", le dijo a la cadena de televisión local ABC13 el padre de Ezra, Treston Blount.

"Todavía teníamos mucha vida por delante", dijo, y describió a su hijo como un gran fan de Scott que estaba "emocionado" antes de la actuación.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo que quedó "entristecido al enterarse de la muerte de Ezra".

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l