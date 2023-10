Tras negarle el acceso a su hijo, Elon Musk es demandado por su ex esposa

Estados Unidos.- La cantante y compositora Claire Boucher, conocida artísticamente como Grimes, ha presentado una demanda legal contra su expareja Elon Musk. La demanda se produce después de que, hace algunas semanas, Grimes hiciera un llamado público en redes sociales solicitando el derecho de ver a uno de los hijos que tienen en común, petición que no fue concedida por Musk.

Algunos medios locales infieren que Grimes se refiere a su hijo menor, Tau , que nació el año pasado.

El proceso legal se inició el pasado 29 de septiembre cuando Grimes presentó una petición ante el tribunal de California para establecer una relación parental. Este tipo de petición se utiliza para determinar la paternidad y maternidad legales de un menor cuando los padres no están casados. Aunque los detalles específicos detrás de esta petición aún no se han revelado, se ha especulado que podría incluir cuestiones relacionadas con la custodia del menor y su manutención.

De acuerdo a fuentes de DAZED, Grimes recurrió a Twitter en semanas previas para expresar su deseo de ver a su hijo y solicitó a Elon Musk que le permitiera hacerlo o que respondiera a su abogado.

Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responde a mi abogado. Ni siquiera me habían permitido ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de que la situación desgarró por completo a mi familia”.