Transmiten violación a menor durante clase en línea por Zoom

NEUQUÉN, Argentina.- Durante una clase de arquitectura realizada por la Universidad de las Flores (UFLO) de Argentina mediante videoconferencia por Zoom, se infiltró un usuario anónimo quien por dos minutos comenzó a transmitir la violación a una menor de edad.

En la videollamada participaban 152 personas, entre alumnos y profesores, quienes contaban con la versión pagada de la plataforma para el ciclo “La arquitectura como oficio” de la Facultad de Planeamiento Socioambiental.

El enlace para acceder a la conferencia había circulado por correo electrónico y redes sociales, por lo que el ingreso era público, según el diario El Clarín.

La UFLO expresó mediante un comunicado su repudio por el incidente, y anunció que ya se encuentra una denuncia penal ante la Fiscalía Federal N° 1 de Neuquén.

"Terceros ajenos a nuestra comunidad educativa aprovecharon maliciosamente del entorno virtual para introducir contenido repudiable e ilegal que nos moviliza como humanidad", se lee en el escrito.

La universidad se encargó de notificar a las autoridades y a Zoom, además de ofrecer ayuda psicológica para las personas que se vieron afectadas durante la videoconferencia.

"Los profesores de arquitectura eran quienes coordinaban la actividad y por las 11:30 uno de los participantes de la reunión, que entendemos que no era un usuario legítimo, tomó el control de la charla pese a no tener las facultades porque no era el anfitrión, y comenzó a transmitir contenido de pornografía infantil por un par de minutos", comentó el vicerrector de la UFLO, Cristian Kreber.

El video no tenía sonido, no había ninguna leyenda, ningún cartel. Además fue tan shockeante, quedamos todos tan impactados, nadie espera ver algo así, jamás", expresó el profesor de dicha institución, Diego López de Murillas.



Por el momento, aún no se ha logrado identificar al usuario infiltrado. La experiencia ha movido a la UFLO a escribir nuevas normas para sus clases virtuales.

La historia ha comenzado a compartirse mediante WhatsApp con el fin de que las personas dejen de utilizar la plataforma de videoconferencias.

Según el texto, fue escrito por el familiar de una alumna, quien estuvo presente en la clase de arquitectura de la UFLO.