Tokio: la proeza de Sifan Hassan, la refugiada que logró un éxito histórico para Países Bajos en los Juegos Olímpicos

Sifan Hassan hizo historia este sábado en los Juegos Olímpicos de Tokio al lograr la medalla de oro en la final de los 10.000 metros de atletismo.

Es la tercera medalla de la atleta holandesa en estos juegos, la segunda de oro.

Ninguna atleta había logrado antes tres medallas en las pruebas de fondo en atletismo.

Hassan logró el oro en los 10.000 y 5.000, y el bronce en los 1.500 para Países Bajos, el país que la acogió como refugiada cuando abandonó su Etiopía natal.

Another #Gold for Sifan Hassan!



After success in the 5,000m, the runner from #NED now wins the women’s 10,000m.



What an achievement!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @WorldAthletics | #Athletics pic.twitter.com/6ZkejRyUFo