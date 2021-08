Tiroteo por fuera del Pentágono de Estados Unidos, confirman dos muertos

WASHINGTON.- Un oficial de policía del Pentágono murió luego de ser apuñalado el martes durante un estallido de violencia en un centro de tránsito fuera del edificio, donde además un sospechoso recibió un disparo de la Policía muriendo en el lugar.

El Pentágono, el cuartel general de las fuerzas armadas de Estados Unidos, fue bloqueado temporalmente después de que un hombre atacara al oficial en una plataforma de autobús poco después de las 10:30 horas del martes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La violencia resultante, que incluyó una andanada de disparos, resultó en "varias bajas", dijo. Woodrow Kusse, el jefe de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, que es responsable de la seguridad en las instalaciones.

Dos muertes en tiroteo en Pentágono de EU

Las muertes del oficial y el sospechoso fueron confirmadas primero por funcionarios que no estaban autorizados a discutir el asunto y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El Departamento de Policía del condado de Fairfax también tuiteó sus condolencias por la muerte del oficial. Las autoridades dijeron que creen que dos transeúntes resultaron heridos.

Identifican al homicida del policía en el Pentágono

El sospechoso fue identificado por varios agentes del orden como Austin William Lanz, de 27 años, de Georgia.

El oficial fue emboscado por Lanz, quien corrió hacia él y lo apuñaló en el cuello, según dos de los oficiales de la ley. Los agentes que respondieron luego dispararon y mataron a Lanz.

Los investigadores todavía estaban tratando de determinar el motivo del ataque y estaban investigando los antecedentes de Lanz, incluidos los posibles antecedentes de enfermedad mental o cualquier motivo por el que quisiera apuntar al Pentágono o los agentes de policía.

Los funcionarios no pudieron discutir la investigación públicamente y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

Lanz se había alistado en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en octubre de 2012, pero fue "separado administrativamente" menos de un mes después y nunca ganó el título de Marine, dijo el Cuerpo en un comunicado.

Antecedentes penales del sospechoso en Georgia

Lanz fue arrestado en abril en el condado de Cobb, Georgia, por allanamiento de morada, según los registros judiciales en línea

El mismo día, se presentó un caso penal separado contra Lanz con seis cargos adicionales, incluidos dos cargos de agresión agravada contra la policía, un cargo de amenaza terrorista y un cargo por disturbios en una institución penal, según muestran los registros.

Un juez redujo su fianza en mayo a 30 mil dólares y lo liberó, imponiendo algunas condiciones, entre ellas que no ingiera drogas ilegales y que se someta a una evaluación de salud mental. Los cargos en su contra aún estaban pendientes.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Cobb confirmó que Lanz había estado detenido anteriormente en el centro de detención de la agencia, pero remitió todas las demás preguntas a la oficina de campo del FBI en Washington.

Un abogado que representó a Lanz en los casos de Georgia no respondió de inmediato a un mensaje telefónico y correo electrónico en busca de comentarios, y los mensajes dejados con miembros de la familia en la casa de Lanz en el suburbio de Acworth, Georgia, en Atlanta, no fueron devueltos de inmediato.

Fuertes movilizaciones se vivieron tras el reporte de tiroteo en un centro de tránsito del Pentágono/AP

Alerta máxima por ataque cerca de Pentágono

El ataque del martes a un tramo ocupado del sistema de transporte del área de Washington sacudió los nervios de una región que ya estaba preparada para estar en alerta máxima por violencia y posibles intrusos fuera de los edificios del gobierno federal, particularmente después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

En una conferencia de prensa en el Pentágono, Kusse se negó a confirmar que el oficial había sido asesinado ni a proporcionar información básica sobre cómo se había desarrollado la violencia o cuántos podrían haber muerto. Solo diría que un oficial había sido atacado y que "se intercambiaron disparos".

Kusse y otros funcionarios se negaron a descartar el terrorismo o proporcionar cualquier otro motivo potencial. Pero Kusse dijo que el complejo del Pentágono era seguro y que "no estamos buscando activamente a otro sospechoso en este momento". Dijo que el FBI estaba dirigiendo la investigación.

"No puedo comprometer la investigación en curso", dijo Kusse.

El FBI solo confirmó que estaba investigando y que "no había una amenaza continua para el público", pero se negó a ofrecer detalles o un posible motivo.

El comunicado del Pentágono sobre tiroteo

Más tarde el martes, la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono emitió un comunicado confirmando la pérdida del oficial, y el secretario de Defensa Lloyd Austin expresó sus condolencias y dijo que las banderas en el Pentágono volarán a media asta.

"Este oficial caído murió en el cumplimiento de su deber, ayudando a proteger a las decenas de miles de personas que trabajan y visitan el Pentágono a diario", dijo Austin en un comunicado. “Esta trágica muerte de hoy es un claro recordatorio de los peligros que enfrentan y los sacrificios que hacen. Siempre estaremos agradecidos por ese servicio y el coraje con el que se brinda ”.

La violencia del martes ocurrió en una plataforma de autobuses de Metro que es parte del Centro de Tránsito del Pentágono, un centro de líneas de metro y autobús. La estación está a unos pasos del edificio del Pentágono, que se encuentra en el condado de Arlington, Virginia, al otro lado del río Potomac desde Washington.'