Texas entrega tarjetas P-EBT para ayuda alimenticia sin importar estatus migratorio

SAN ANTONIO, Texas.- Las personas que solicitaron el apoyo para la compra de alimentos para sus hijos en edad escolar ya están recibiendo las tarjetas enviadas por el gobierno de Texas, con hasta $1,200 para gastar en alimentos.

El programa Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT) es un apoyo que pueden recibir los menores y sus familias que ya cuentan con derecho a almuerzos gratis o a bajo costo en las escuelas de Texas.

Dicho programa se financia con recursos federales, que son distribuidos por el gobierno estatal.

Además, los beneficiarios de vales de comida con la tarjeta SNAP Lone Star (también conocidos como estampillas de comida), ya recibieron los fondos del P-EBT en la primer semana de junio.

Asimismo, quienes no tienen SNAP y solicitaron los recursos al gobierno de Texas, las tarjetas ya están siendo enviadas.

Las solicitudes se procesaron en orden de llegada, por lo que quienes las están recibiendo fueron los primeros que las solicitaron, de acuerdo con la oficina de Salud y Servicios Humanos de Texas (THHS).

Este apoyo puede ser de hasta $1,200 por cada menor de edad que asista a la escuela, sin embargo, varía dependiendo del número de días que hayan acudido de forma presencial a clases.

Información de la oficina de Salud de Texas

¿Hasta cuándo puedo solicitar la tarjeta?

Debe entrar al sitio de Your Texas Benefits, en yourtexasbenefits.com donde podrá llenar el formulario en español. Las solicitudes están abiertas desde el 2 de junio y cerrarán el 13 de agosto.

¿Qué datos me van a preguntar?

Una vez que ingrese al sitio, el sistema le pedirá marcar una casilla donde diga que la información que proporcionará es verdadera a su entender.

Después le preguntará si su hijo es o no elegible para recibir comidas gratuitas o a precio reducido por alguno de los programas de gobierno.

Le preguntarán entonces los datos del padre o madre de familia que pide los beneficios, así como teléfono, correo electrónico y su domicilio.

Es muy importante que ponga el domicilio completo y correctamente porque, de ser aprobada la solicitud, será ahí a donde se le enviará la tarjeta de débito cargada con el dinero del apoyo.

La solicitud le pedirá su número de seguro social, aunque para solicitar o recibir el beneficio no es necesario tenerlo. Puede dejar esa casilla en blanco.

Después deberá escribir los datos de su hijo. Se le pedirá el número de seguro social o puede dar el número asignado por el estado a los estudiantes sin seguro y que comienza con la letra S. También le preguntarán su número de credencial de estudiante.

Debe buscar después el distrito escolar y la escuela a donde asiste su hijo. Si la escuela no está dentro del programa de desayunos gratuitos o a bajo costo, no estará en la lista y debe llamar al teléfono 833-442-1255 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.

Si usted desea inscribir a otro hijo estudiante, debe hacerlo en el mismo formulario presionando el cuadro “Añadir un niño” que se encuentra al lado derecho de la pantalla.

Solo restará firmar la solicitud con su nombre, poner en el recuadro los dígitos verificadores que le pide el sistema, y pulsar Enviar.

¿Quién puede pedir la ayuda?

Sí, el apoyo puede ser solicitado por todas las personas que tengan hijos o dependientes en la escuela, que hayan nacido antes del 1 de agosto del 2014 y tengan menos de 21 años de edad, sin importar su estatus migratorio.

Si mi hijo va a una escuela privada, ¿puede recibir el beneficio?

Sí, los niños que reciben comidas gratuitas o a precio reducido en una escuela charter o privada que participa del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, son elegibles para recibir este beneficio.

¿Cuánto dinero me van a dar?

La cantidad de dinero que cada niño reciba varía según la escuela a la que asista. Esta cantidad se calcula a partir de la información proporcionada por las instituciones educativas sobre los estudiantes que acudieron a clases virtuales o presenciales, la cantidad de beneficios y el número de clases que hubo en el mes.

El monto máximo que puede recibir por cada niño estudiante es de $1,200.

¿Cómo sabré si fue aprobada mi solicitud?

Quienes hagan la solicitud recibirán una carta por correo que les avisará si sus hijos han sido aprobados o no. Si han sido aprobados, se les enviará una carta con la tarjeta P-EBT que contendrá los fondos ya depositados.

¿Cuándo recibiré la tarjeta con el dinero?

El procesamiento de la solicitud puede tardar de dos a cinco semanas, en las que le llegará un correo con la respuesta a la solicitud y, en caso de ser positiva, recibirá una tarjeta con los recursos depositados.

Las solicitudes se procesarán por orden de petición.

¿Se tomará como carga pública si recibo el beneficio?

No. Recibir beneficios de P-EBT no afecta su estatus migratorio ni el de su hijo. La regla de carga pública no se aplica a los beneficios de P-EBT.

¿Tengo que conservar la tarjeta para beneficios futuros?

Sí, es posible que se dé un nuevo apoyo P-EBT para el siguiente ciclo escolar, por lo que es importante que guarde la tarjeta que se le otorgue.

¿Qué puedo comprar con la tarjeta?

Los fondos del P-EBT siguen los mismos lineamientos de gasto que las tarjetas SNAP. En la página de la Oficina de Salud de Texas puede consultar qué puede y qué no puede comprar o pagar con su tarjeta.

¿Cuánto tiempo tengo para usar los fondos?

Puede comenzar a comprar alimentos desde el momento en que reciba la tarjeta y hasta un año después. En un año la tarjeta perderá vigencia.

¿Qué hago si a mi hijo le niegan el beneficio?

Puede llamar al centro de llamadas de P-EBT al teléfono 833-442-1255 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. o visitar el sitio web yourtexasbenefits.com/Learn/initiatereview

Ahí le pedirán el número de ID de la solicitud que aparece en la parte superior del aviso que recibió por correo.

Los funcionarios del gobierno de Texas harán una revisión del caso y le informarán del resultado por correo.

