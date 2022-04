Texas: Delfín varado en la playa muere luego de que la gente intentara montarlo

TEXAS.- Un delfín enfermo quedó varado en una playa de Texas el domingo 10 de abril y murió después de una un grupo de bañistas acosara al animal y tratara de montarlo, informaron los rescatistas.

De acuerdo a NBC News, se trataba de una hembra que llegó a la costa de Quintana Beach. Cuando las personas que estaban en la playa la vieron, fueron a tratar de empujarla de nuevo al agua para nadar con ella y montarla.

La Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Texas dijo en una publicación de Facebook:

Los rescatistas también señalaron que acosar a los animales marinos varados puede causarles estrés y puede ser peligro para las personas que interactúan con ellos.

Además, quienes cometen violación a la Ley de Protección de Mamíferos Marinos pueden ser multados por hasta 11 mil dólares y recibir un año de prisión.

Si un delfín o una ballena vivos encallan en Texas, NO EMPUJEN al animal de regreso al mar, no intenten nadar o interactuar con ellos, no los amontonen.