Tentando lo inusual: La posibilidad de Donald Trump como presidente de la Cámara de Representantes

WASHINGTON.-La agitada guerra civil en el Capitolio que ha llevado a la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha dejado a los republicanos buscando un reemplazo. Sin un sucesor claro, el riesgo de más vergüenza aguda para el partido y una serie de prioridades legislativas pendientes, la desesperación podría estar empezando a surgir.

Esto ha llevado a algunos a plantear la posibilidad de una elección sorpresa para la presidencia de la Cámara, alguien que ni siquiera está sirviendo en el Congreso. Esa persona: Donald Trump.

El expresidente inicialmente no dijo que no, aunque ha respaldado a otro candidato. "Me han preguntado si lo tomaría por un corto período de tiempo para el partido, hasta que lleguen a una conclusión", declaró el 5 de octubre. "No lo hago porque quiera, lo haré si es necesario".

El representante republicano Troy Nehls de Texas había dicho que nominaría a Trump como presidente, y otros posibles partidarios van desde la incendiaria ultraconservadora Marjorie Taylor Greene de Georgia hasta el floridano Greg Steube. ¿Pero Trump podría incluso postularse?

Aunque un no miembro de la Cámara nunca ha servido como presidente en los 234 años de historia de la institución, en realidad no se requiere que el presidente sea miembro del Congreso. La Constitución solo establece que la "Cámara de Representantes elija a su Presidente y otros funcionarios".

En circunstancias normales, Trump calificaría para el cargo, siempre y cuando pudiera obtener una mayoría simple en el cuerpo de 435 personas. Indudablemente, si se postulara, Trump probablemente disfrutaría de un apoyo casi unánime dentro de la conferencia republicana.

Sin embargo, hay un problema. Las reglas de la conferencia republicana de la actual 118ª legislatura establecen que "[un] miembro de la dirección republicana deberá apartarse si es acusado de un delito grave por el que pueda imponerse una condena de dos o más años de prisión".

Trump enfrenta 91 acusaciones criminales, que abarcan cuatro procesos penales, incluyendo cargos del Departamento de Justicia de EU por el ataque al Capitolio del 6 de enero, el manejo inadecuado de documentos clasificados, un caso federal relacionado con el fraude empresarial en la ciudad de Nueva York y un caso estatal por manipulación de votos en Georgia. Trump niega todos los cargos.

Las reglas del partido tendrían que modificarse para permitir que Trump sirva, lo que nuevamente requeriría una mayoría simple en la Cámara. Hacerlo sería altamente inusual, pero no imposible, en medio de una sesión del Congreso.

¿Por qué Trump estaría pensando en esto?

Al tomar el cargo de presidente de la Cámara, Trump podría presentarse como el caballero blanco del Partido Republicano que viene a salvar a los republicanos de sí mismos. Él es el único líder capaz de unificar al partido, o al menos someterlo.

Con las asambleas de Iowa y las primarias de New Hampshire en camino, tomar la presidencia de la Cámara ahora garantizaría prácticamente que Trump continúe dominando los titulares, acaparando toda la atención, dejando perplejos a sus rivales y acariciando su notorio ego.

Sin embargo, Trump ya tiene suficiente en su plato y, con una ventaja de más del 40% sobre los otros candidatos de su partido en las primarias, ya es el favorito indiscutible para ganar la nominación republicana. Está en medio de una campaña a gran escala. Y se está enfocando en recaudar decenas de millones de dólares solo para financiar su defensa legal.

Postularse como presidente de la Cámara podría haber sido una distracción, si no una degradación de sus alturas anteriores en la Casa Blanca. "Haré lo que sea necesario para ayudar, pero mi enfoque total está en ser presidente", dijo Trump recientemente.

Si los republicanos no pudieran unirse detrás de un sucesor permanente, Trump también podría encontrarse en la incómoda posición de permanecer como presidente de la Cámara más tiempo de lo previsto. Incluso en su propio cronograma propuesto, un "período de 30, 60 o 90 días", aún necesitaría negociar proyectos de ley reales.

El gobierno federal se cerrará en aproximadamente 40 días sin un presupuesto o una nueva resolución de gasto continuo. La financiación para Ucrania también sigue siendo motivo de debate.

Si Trump no pudiera cumplir con las prioridades conservadoras, se vería débil. Incluso más que McCarthy, los demócratas estarían ansiosos por explotar las vulnerabilidades de Trump. No estarían de humor para comprometerse, y mucho menos para hacerle favores a Trump.

Si no Trump, entonces ¿quién?

Además de Trump, los representantes republicanos Jim Jordan de Ohio y Steve Scalise de Luisiana son ampliamente considerados como los principales candidatos para la presidencia de la Cámara.

Jordan es un miembro fundador y líder del Caucus de la Libertad de la Cámara (un grupo de republicanos de extrema derecha) y un defensor abierto de Trump. Ha sido una fuerza líder en el intento de destituir al presidente Joe Biden.

Por su parte, Scalise, líder de la mayoría actual de la Cámara, sirvió como el "número dos" bajo McCarthy. Aunque Scalise disfruta de más apoyo entre los moderados, casi con certeza también está a la derecha de McCarthy.

En cuanto a Trump, está apoyando vocalmente a Jordan, pronunciando: "¡Será un GRAN Presidente de la Cámara, y tiene mi completo y total respaldo!"

¿Una solución a corto plazo?

Trump como presidente de la Cámara siempre pareció ser un escenario provocativo pero en última instancia poco probable. Temporalmente, pondría fin a las disputas y daría un respiro a corto plazo a los republicanos mientras continúan sus maquinaciones y luchas no tan privadas. Pero sería solo un parche temporal.

La llegada de Trump para rescatar a los republicanos no resolvería las profundas divisiones que existen dentro del partido. Y quien sea el próximo presidente de la Cámara estaría sujeto a la misma precariedad que llevó a la abrupta destitución de McCarthy.

Además, Trump, una figura acusada de, hace menos de dos años, incitar a una multitud en el Capitolio de los Estados Unidos, habría estado al mando del "cuerpo del pueblo". Aunque sea por un corto tiempo, eso no es algo insignificante.

Es una ironía que no debería perderse en los demócratas que, al votar con un grupo de rebeldes de extrema derecha la semana pasada para expulsar a McCarthy, al menos allanaron el camino para que Trump llegara allí.

Artículo original publicado en The Conversation