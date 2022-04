"Tememos el cuerpo de una mujer y sus secretos": cómo el aborto está dejando de de ser un tema silencioso en el cine

PICTUREHOUSE ENTERTAINMENT El film dirigido por Audrey Diwan relata la historia de una joven que queda embarazada al terminar sus estudios en 1963.

La directora de un film sobre una joven que tiene un aborto ilegal en la década de 1960 en Francia asegura que su propio aborto la llevó a hacer la película.

Audrey Diwan fue nominada a mejor directora en los premios BAFTA de este año, los galardones de la Academia Británica de Artes Cinematográficas. El film también ganó el prestigioso León de Oro en el Festival de Cine de Venecia del año pasado.

La película se titula en inglés "Happening" y en francés "L'événement" o "El acontecimiento".

El film está basado en una novela publicada en 2000 por la autora francesa Annie Ernaux y relata la historia de Anne, interpretada por la actriz rumano-francesa Anamaria Vartolomei.

La joven queda embarazada al terminar sus estudios en 1963 y busca con creciente desesperación un aborto, una práctica que fue ilegal en Francia hasta 1975.

"Leí su libro poco después de abortar yo misma", dice Diwan.

"Quería leer sobre el tema, y me lo recomendaron".

"Fue especial para mí encontrar ese libro, porque tuve un aborto por razones médicas y no sabía qué era realmente un aborto clandestino: la violencia, la complejidad y la soledad que implica".

"Estaba hipnotizada por la historia de este personaje tan valiente y todo lo que quería hacer con su vida. Pero me enfureció la realidad del aborto ilegal. Las mujeres ni siquiera pueden imaginar cómo era entonces", agrega la periodista y directora francesa.

"Es un libro especial, pero es el único de Annie en el que los periodistas no habían reparado realmente. El aborto ha sido un tema silencioso de alguna manera. Creo que hay miedo: tememos el cuerpo de una mujer y sus secretos".

PICTUREHOUSE ENTERTAINMENT La actriz rumano-francesa Anamaria Vartolomei interpreta a Anne.

Colectivo Jane

Pero este año el aborto no es un tema silencioso en el cine. Además de Happening, el film titulado "Call Jane" de la directora Phyllis Nagy se proyectó en los Festivales de Cine de Sundance y Berlín.

La película está protagonizada por Sigourney Weaver y Elizabeth Banks y es un relato ficticio de la vida real de Jane Collective o Colectivo Jane, un grupo que ofreció abortos clandestinos seguros pero ilegales en Chicago en la década de 1960, usando el nombre genérico de Jane para proteger la identidad de las mujeres.

También se realizó un documental sobre el mismo grupo, "The Janes", que estrenará HBO.

"Call Jane" se filmó en 23 días, usando solo una cámara. Nagy afirma que el tema del aborto está "ahora en el centro de todas nuestras discusiones sobre los derechos de las mujeres".

"Incluso en partes de Europa, y ciertamente en otros sitios del mundo, los derechos de las mujeres son relegados como un tema secundario".

En Estados Unidos, las leyes que regulan el acceso al aborto se han endurecido en una serie de estados.

A principios de este mes, Oklahoma impuso una prohibición casi total del aborto, que según el congresista que redactó el proyecto de ley, podría salvar "muchas vidas de bebés".

Y la semana pasada, Florida redujo el límite de tiempo para un aborto de 24 a 15 semanas, lo que, según su gobernador, "defenderá a quienes no pueden defenderse".

Getty Images Sigourney Weaver es una de las protagonistas de "Jane Collective", un film sobre un grupo que ofreció abortos clandestinos seguros pero ilegales en Chicago en la década de 1960.

Nagy afirma que limitar de esa forma el acceso al aborto podría conducir a una tragedia para aquellas mujeres que buscan una interrupción segura de sus embarazos.

"La forma en que nos comunicamos hoy en día con las redes sociales es muy diferente a la época de Call Jane", agrega.

"Es más fácil ahora obtener información sobre dónde acudir para hacerte un aborto que en las décadas de 1960 y 1970".

"Pero aunque sea legal el aborto en California, por ejemplo, ¿podrás pagarte el viaje hasta allí? Y en Texas, es posible que tengas que conducir grandes distancias para encontrar a un médico que esté dispuesto a hacerlo en un estado vecino".

"No quiero que ninguna mujer muera, pero creo que es inevitable. Que nos enteremos o no es otra cosa", advirtió Nagy.

Activista

Hablando en el lanzamiento de la película en Sundance en enero, Weaver, quien interpreta a una activista en el Jane Collective, recordó que era una mujer joven cuando se aprobó el histórico caso judicial Roe vs Wade en 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos.

"Fue una llamada de atención para mí porque es un tema que ha sido politizado", dijo Weaver. "Esta película te llevará de vuelta a esa experiencia. Es una historia sobre mujeres que rescatan a otras mujeres".

"Habiendo vivido ese tiempo, créeme, no queremos volver a eso. Sin embargo, es posible que personalmente no estés de acuerdo conmigo, y esa es tu elección".

La última vez que una película de alto perfil había destacado el aborto clandestino fue en 2004, con el film "Vera Drake" de Mike Leigh.

Imelda Staunton fue nominada a un Oscar por su interpretación de Vera, una mujer que fue arrestada por tratar de ayudar a otras mujeres a tener abortos ilegales en la década de 1950 en Reino Unido.

En 2020, otra película aclamada por la crítica, "Never Rarely Sometimes Always", "Nunca rara vez a veces siempre", de Eliza Hittman, exploró la soledad y la vulnerabilidad de una adolescente que se dirigía a la ciudad de Nueva York en la década de 1970 para intentar abortar.

Experiencias contemporáneas del aborto legal además en películas como Saint Frances de Alex Thompson, sobre un embarazo accidental, o en programas o series como Friends, My Crazy Ex-Girlfriend y The Split.

"Impacto negativo"

Getty Images El film de Audrey Diwan ganó el prestigioso León de Oro en el Festival de Cine de Venecia en 2021.

Louise McCudden, integrante en Reino Unido de la ONG internacional MSI Reproductive Choices, dice que los films sobre el aborto pueden tener un impacto positivo en las mujeres que pasan por la misma experiencia.

"Pero a veces la forma en que se presenta el aborto puede tener un impacto negativo".

"Tenemos clientes que se sorprenden de que nuestro personal sea solidario y amable, por ejemplo, y que los centros sean luminosos y limpios y que no tengan que entrar por la puerta de atrás", afirma McCudden.

"A menudo se muestra en los films el aborto quirúrgico, pero lo más común en Reino Unido es tomar pastillas. Y a veces el aborto se muestra como el centro de una crisis o conflicto".

"En realidad, las mujeres suelen tener claro lo que quieren y no hay reglas morales absolutas sobre cómo sentirse después, pero eso rara vez se representa".

Audrey Diwan señala que L'Evenement "fue una película difícil de hacer; convencer a la industria para que la respaldara fue una batalla constante".

"Es otra forma de hablar sobre la experiencia del aborto de una mujer. Dondequiera que mostré la película en el mundo conocí a muchas mujeres que hablaron sobre sus propias experiencias, a veces por primera vez."

Para la directora, las historias de aborto ilegal y la soledad que experimentan las mujeres deberían provocar además otra conversación: sobre la responsabilidad de los hombres en la anticoncepción y la reproducción.

"¿Por qué una mujer parece tener mayor responsabilidad en estas situaciones?", señala Audrey Diwan.

"Hacemos la misma pregunta en la película. Queremos saber por qué, así que espero que las reacciones y el debate que genera nos den algunas respuestas".

Getty Images Anamaria Vartolomei y Audrey Diwan en el lanzamiento del film en Madrid.

