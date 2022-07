Technoblade: el emotivo mensaje de despedida del popular youtuber que murió a los 23 años

YouTube Technoblade reveló que su verdadero nombre era Alex.

"Hola a todos, aquí Technoblade. Si están viendo esto, estoy muerto".

Así comienza el mensaje de despedida de "Technoblade", el popular youtuber que falleció de cáncer a los 23 años.

El mensaje, en un video con la leyenda "Hasta luego, nerds", fue leído por su padre, quien explica que el youtuber le pidió que lo leyera a sus 11 millones de suscriptores.

Technoblade fue diagnosticado de cáncer el año pasado y se había sometido a un tratamiento de quimioterapia para la enfermedad.

"Vamos a sentarnos a tener una última charla", dice en su mensaje, en el que revela que su verdadero nombre es Alex.

"Siento haber vendido tanto en el último año, pero gracias a todos los que compraron sudaderas con capuchas, juguetes de peluche y membresías para el canal", escribió Technoblade.

"¡Mis hermanos irán a la universidad!... bueno, si quieren. No quiero ejercer sobre ellos ninguna presión de hermano muerto".

"Eso es todo de mi parte. Gracias a todos los que apoyaron mi contenido a través de los años".

Y finaliza diciendo: "Si tuviera otras 100 vidas, creo que elegiría volver a ser Technoblade cada vez, porque esos fueron los años más felices de mi vida".

"Espero que hayan disfrutado mi contenido y que los haya hecho reír. Y espero que sigan viviendo vidas largas, prósperas y felices. Porque los quiero… Technoblade fuera".

Posteriormente se ve en el video al padre de Alex que explica cómo durante los últimos meses estuvieron discutiendo cómo presentar el video y dónde grabarlo.

Eventualmente Technoblade decidió escribir el mensaje y le pidió a su padre que lo leyera.

"Le fue muy difícil escribirlo…y entonces me arrodillé junto a su cama y le dije: 'Alex, no tienes que hacer nada más, has hecho mucho por mucha gente y si quieres, ahora puedes descansar'", cuenta su padre llorando.

Y agrega: "fue el hijo más increíble que hubiéramos querido… extraño a Technoblade".

El padre de Technoblade agradeció a los fans en el video de despedida y señaló: "Significaron mucho para él".

Explicó que una parte de las ganancias de los pedidos online de la mercancía de su difunto hijo ahora se destinaría a obras de caridad.

La estrella de YouTube, que ganó torneos de Minecraft y consiguió legiones de fans al hablar sobre su vida de manera humorística mientras jugaba, explicó en un video para recaudar fondos publicado en febrero que se había sometido a quimioterapia, radioterapia y una operación para salvar una extremidad después de desarrollar un doloroso tumor en el brazo derecho.

Tras la noticia de su muerte, sus fans, compañeros de juego y youtubers le rindieron un homenaje en internet.

Al final del video de despedida de Technoblade aparece un mensaje de su madre diciendo: "En el pasado año hubo muchos momentos difíciles para nuestro hijo mientras luchaba contra el cáncer en etapa cuatro. Pero no se quejó y siguió usando su famosa mente estratégica para tratar de vencer lo que sabía que eran probabilidades casi imposibles...".

"La valentía de mi hijo en este camino fue una brillante lección para todos los que tuvimos el privilegio de recorrerlo con él".

