Tatjana Patitz: muere la icónica supermodelo de los 90

La supermodelo alemana Tatjana Patitz murió a los 56 años en California, anunció este miércoles su agente, señalando que había estado enferma recientemente.

Patitz saltó a la fama en la década de 1990, convirtiéndose en una de las supermodelos más destacadas del momento.

También apareció en videos musicales, como el del tema "Freedom!" de George Michael.

En una entrevista de 1988 con la revista Vogue, dijo que su éxito se debía a que "no se parecía a las demás".

"La gente siempre decía que yo me veía especial... Y que iba a tener éxito por eso", dijo.

Patitz nació en Hamburgo en 1966, de madre estonia y padre alemán.

Su familia se mudó a Suecia, donde participó en un concurso de belleza a la edad de 17 años. Quedó tercera y su carrera de modelaje tardó varios años en despegar.

Pero en 1988 cambió su suerte cuando el destacado fotógrafo de moda Peter Lindbergh la descubrió y trabajó con ella en una sesión de fotos.

Luego apareció en la famosa portada de la edición británica de la revista Vogue en 1990 junto a Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington, consolidando su estatus como una de las cinco supermodelos consideradas como las "originales" en la década de los 90.

