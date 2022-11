Takeoff: muere en un tiroteo el rapero de la banda Migos, reportan medios de Estados Unidos

Getty Images Kirshnik Khari Ball, conocido como Takeoff, tenía 28 años.

El rapero estadounidense Takeoff, de la exitosa banda Migos, fue asesinado a tiros en la ciudad de Houston, según reportes de varios medios de Estados Unidos.

La policía le dijo a la revista Variety que el rapero fue asesinado en un bar donde estaba jugando a los dados con su tío y compañero de banda, Quavo, este martes por la madrugada.

El músico, cuyo verdadero nombre era Kirshnik Khari Ball, tenía 28 años.

Migos ha sido uno de los grupos más influyentes de su generación, siendo pioneros en un estilo de rap conocido como "Migos flow".

La banda, que se separó a principios de este año, tuvo varios éxitos a nivel mundial, como Bad and Boujee, Versace y Walk It Talk It.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 02:30 hora local (07:30 GMT) en el centro de diversiones 810 Billiards and Bowling Alley, en Houston.

La policía dijo que entre 40 y 50 invitados estaban en una fiesta privada en el lugar, cuando alguien comenzó a disparar. Los guardias de seguridad en los alrededores escucharon los disparos pero no vieron quién abrió fuego.

Getty Images Migos tenía como miembros (i-d) a Takeoff, Quavo y Offset.

Cuando llegaron, los agentes de policía dijeron que encontraron una gran multitud y un hombre con una herida de bala en la cabeza o el cuello. Fue declarado muerto en el lugar.

La policía dice que está estudiando imágenes de cámaras de seguridad del incidente y pidió información al público.

Takeoff había publicado previamente fotos en ese lugar a través de su cuenta de Instagram. Las imágenes de la escena del crimen compartidas en las redes sociales parecían mostrar a un hombre con ropa similar tirado en el suelo.

Los reportes de que Quavo también resultó herido en el incidente no han sido confirmados. La policía dijo que otras dos víctimas fueron llevadas al hospital en vehículos privados.

