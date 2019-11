Subastarán objetos personales de Adolf Hitler en Alemania

Berlín.- Cartas escritas por el dictador nazi Adolf Hitler, así como ropa y joyas de su esposa, Eva Braun, forman parte de una subasta organizada por la casa alemana Hermann Historica que ha provocado la reacción indignada de la Asociación Judía Europea (EJA).



Hermann Historica, con sede en Múnich (sur) saca este miércoles a subasta "Coleccionables históricos alemanes de 1919 en adelante", y exhibe algunos objetos, como cascos militares o espadas, para presentar en su página en internet el conjunto de lotes que vende.



Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a la EJA (por sus siglas en inglés), por su relación directa con la vida personal de Hitler, son los lotes que la casa de subastas no menciona.



Pero analizar el catálogo de la colección permite consultar el contenido de 842 lotes, que va desde figuritas con motivos nazis (representando por ejemplo a varios soldados en posición de ataque) hasta bandas de tela utilizadas para atar en el brazo de los soldados.



Una distinción al valor en el campo de batalla con el nombre de "Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro" alcanza el mayor precio de salida, con 95.000 euros.



Pero destacan los objetos pertenecientes directamente a Hitler y a Braun, además de los de otros notables lugartenientes del dictador, como Hermann Göring, de quien se subasta, por ejemplo, un mapa de la Alemania de 1937 que le perteneció.



Por tan sólo 350 euros de precio de salida se puede pujar por un tenedor de plata de la "colección informal" que Hitler utilizaba en su casa. El precio sube a 500 euros si prefiere adquirir un cubierto de la "colección formal".



UN SOMBRERO DE COPA DE HITLER

Además de estos objetos se ofrecen también pertenencias personales, como un sombrero de copa del propio Hitler, utilizado en ocasiones especiales y eventos privados y que sale a subasta por 12.500 euros.



Se incluye también una edición de "Mein Kampf" ("Mi lucha" en castellano), libro escrito por Hitler en 1925 en el que perfila la ideología nacionalsocialista.



El texto, con una cubierta de plata y que incluye una historia del partido del dictador, saldrá a subasta por 75.000 euros.



Fotografías dedicadas y cartas del dictador, ropa de Eva Braun o puñales y espadas con una esvástica grabada completan la singular colección que ha provocado las críticas del presidente de la Asociación Judía Europea, el rabino Menachem Margolin.



RETIRAR LAS PIEZAS, UNA CUESTIÓN MORAL PARA LA ASOCIACIÓN JUDÍA EUROPEA

Margolin dirigió una carta el pasado 11 de noviembre a Hermann Historica, pidiendo "que retiren la subasta".



"Esta no es una petición legal, sino una moral. Lo que están haciendo no es ilegal, pero está mal", escribe el rabino recordando además el aumento de antisemitismo que detectan a nivel europeo.



Con esta intención de entendimiento les pido una vez más que retiren los objetos nazis de la subasta, no por su ilegalidad, sino para mandar el mensaje de que algunas cosas, especialmente cuando están tan manchadas de sangre metafóricamente, no deberían y no deben ser comercializadas", concluye.