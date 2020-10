"Su mamá lo eligió así": Se disculpa en video con sus hijos antes de matar a su esposa

TEXAS, Estados Unidos.- Un escalofriante video publicado en YouTube muestra a un padre disculpándose con sus hijos justo antes de que supuestamente matara a su madre.

Trent Paschal, de 48 años, fue arrestado el miércoles por el asesinato de su esposa Savannah.

En el clip de cuatro minutos y medio, el padre pide perdón a sus dos hijos por lo que ha hecho o está a punto de hacer.

"Estoy grabando esto porque quiero que mi hija sepa, te amo Mackenzie Paschal, siento mucho haber hecho esto", dice.

"Yo no elegí esto, tu mamá eligió esto. Me ha estado engañando durante mucho tiempo", afirma en un tono extrañamente impasible, insistiendo en que tiene "audio de ella hablando con otros chicos".

"No le hice nada malo", dice, afirmando que le dijo a su esposa 18 años más joven cuando se conocieron que era demasiado joven para él.

"Sabía que era demasiado joven ... pero me ha estado tomando el pelo, le dije que no se metiera conmigo, que no se metiera con mis emociones, que no jugara conmigo".

Dijo que la escuchó llamar a otro hombre "bebé" por teléfono, antes de discutir un sueño sexual con él; continúa insistiendo en que nunca golpeó ni lastimó, ni siquiera insultó a su esposa.

"Estoy como ¿por qué yo? Mi cabello es un desastre y me veo horrible", se queja, rompiendo en sollozos con los ojos secos.