"Star Trek": William Shatner, el capitán Kirk, cumplirá a los 90 años su sueño de ir al espacio

El actor de Hollywood William Shatner se convertirá este miércoles en la persona de mayor edad en ir al espacio cuando dé un paseo en la cápsula suborbital Blue Origin.

Shatner, de 90 años y quien interpretó al capitán James T Kirk en las películas y series de televisión "Star Trek" ("Viaje a las estrellas en español"), dice que espera ver la Tierra desde una nueva óptica.

Despegará desde el desierto de Texas junto con otras tres personas.

Su viaje a bordo del sistema de cohetes, desarrollado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, debería durar unos 10 minutos.

Shatner experimentará un breve período de ingravidez mientras ascienda a una altitud máxima justo por encima de los 100 kilómetros. También podrá ver la curvatura de la Tierra a través de las grandes ventanas de la cápsula.

"Existe esta mística de estar en el espacio mucho más cerca de las estrellas y ser ingrávido", dijo la estrella canadiense.

"Estaré fascinado por la vista del espacio. Quiero mirar esa orbe y apreciar su belleza y tenacidad".

El lanzamiento de Blue Origin está programado para las 09:00 hora local.

A Shatner se le unirá en el vuelo Audrey Powers, vicepresidenta de Blue Origin, Chris Boshuizen, cofundador de la empresa de imágenes satelitales Planet; y Glen De Vries, ejecutivo de la corporación francesa de software sanitario Dassault Systèmes.

Se les ha dado un par de días de entrenamiento, aunque no hay nada realmente importante para ellos durante el vuelo que no sea disfrutarlo. El sistema de cohetes y cápsulas, conocido como New Shepard, es completamente automático.

El director de vuelo de Blue Origin, Nicholas Patrick, dijo que el cuarteto, no obstante, necesitaba saber qué hacer en el improbable caso de una emergencia; y reconocer (y no ser perturbado por) los golpes y ruidos normales de los vuelos espaciales.

"La tercera cosa que hace el entrenamiento es enseñar a la tripulación cómo comportarse en Zero G (cero gravedad): cómo moverse por la cabina sin chocar ni golpearse unos a los otros, qué agarraderas usar, el tipo de cosas que pueden esperar y su respuesta a ellas", explicó el ex astronauta de la NASA.

“We are just at the beginning, but how miraculous the beginning is.” @WilliamShatner is ready to go to space. #NS18 pic.twitter.com/u3MnOAbWtW